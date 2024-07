Mme Dominique Reiniche est présidente du conseil d'administration d'Eurostar International Ltd, directrice non exécutive indépendante de Severn Trent Plc, directrice non exécutive indépendante de Mondi Ltd, directrice non exécutive indépendante de Mondi Plc, présidente du conseil d'administration de Chr. Hansen Holding A/S et vice-présidente indépendante de Chr. Hansen A/S. Elle siège au conseil d'administration de Deliveroo Plc, Severn Trent Water Ltd, Severn Trent Plc, Mondi Ltd, Mondi Plc, Paypal (Europe) Ltd, Chr. Hansen A/S, Paypal International SARL, Hansen Holding A/S et Confederation of the Food & Drink Industries of Eu. Mme Reiniche a été précédemment employée en tant que membre du conseil de surveillance de Peugeot SA, présidente pour l'Europe de The Coca-Cola Co, directrice indépendante d'AXA SA, directrice générale pour l'Europe de Coca-Cola Enterprises, Inc. Anciennement, vice-présidente de la Confédération des industries agroalimentaires de l'UE, vice-présidente d'ECR Europe, directrice du marketing et de la stratégie de Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, directrice de Procter & Gamble Co. et présidente de l'Union européenne des associations de boissons. Elle a également été membre du conseil d'administration de Dee Valley Group Ltd. Elle a obtenu son MBA à l'ESSEC Business School.