Pernod Ricard : un concert passe sous les 15% du capital

Le concert composé des sociétés Société Paul Ricard SA, Le Delos Invest I SA, Le Delos Invest II SA, Le Delos Invest III SAS, Le Garlaban SNC et Rigivar SL, Mmes Danièle Ricard et Veronica Vargas et MM. Rafael Gonzalez-Gallarza, César Giron, François-Xavier Diaz, Paul-Charles Ricard et Alexandre Ricard a déclaré avoir franchi en baisse, le 16 février 2021, le seuil de 15% du capital de la société Pernod Ricard et détenir, au 19 février 20214 , 36 804 818 actions Pernod Ricard représentant 65 033 499 droits de vote, soit 14,05% du capital et 20,69% des droits de vote de cette société.Ce franchissement de seuil résulte du dénouement anticipé, le 16 février 2021, d'un contrat financier à terme conclu le 10 avril 2009 entre les sociétés Le Delos Invest III et Nomura International.