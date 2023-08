Dara Khosrowshahi est un homme d'affaires qui a été à la tête de 6 entreprises différentes. Actuellement, M. Khosrowshahi occupe le poste de directeur général et directeur d'Uber Technologies, Inc. et de directeur général d'UberEATS, Inc. (une filiale d'Uber Technologies, Inc.). M. Khosrowshahi est également membre du conseil d'administration d'Expedia Group, Inc. (ancien président, directeur général et administrateur), Hotels.com, Inc. et Kanders Acquisition Co. et Catalyst, Inc. Dans le passé, il a été président-directeur général d'IAC Travel Group (Holding) Ltd, président-directeur général d'Uber Advanced Technologies Group, président de USA Networks Interactive, directeur financier et vice-président exécutif d'IAC, vice-président d'Allen & Co. LLC et vice-président exécutif de HSN LP. Dara Khosrowshahi a obtenu un diplôme de premier cycle à l'université de Brown.

Principales sociétés UBER TECHNOLOGIES, INC. Chief Executive Officer UberEATS, Inc. Chief Executive Officer