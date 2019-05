Darren Woods Pays de résidence : Non renseigné Biographie : Darren Woods est né en 1964 au Kansas. C’est un homme d'affaires américain, président directeur géné... » Lire la suite ExxonMobil : présente ses perspectives au actionnaires 0 30/05/2019 | 11:51 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires



ExxonMobil prévoit d'augmenter le bénéfice annuel de plus de 140% et de doubler le flux de trésorerie d'ici 2025 par rapport au résultat ajusté de 2017, sur la base d'un prix du pétrole de 60 USD par baril en 2017 et sur la base des marges de 2017.



a souligné les progrès réalisés dans le cadre de grands projets en amont qui devraient contribuer à augmenter la production à environ 5 millions de barils de pétrole par jour d'ici 2025.



Dans ses activités de la chimie, ExxonMobil devrait plus que doubler son potentiel de bénéfices d'ici 2025 par rapport aux résultats ajustés de 2017.



a souligné les efforts continus d'ExxonMobil pour relever le double défi de la société consistant à fournir une énergie abordable, nécessaire à la croissance économique tout en réduisant les impacts sur l'environnement.



La société s'est récemment engagée à consacrer jusqu'à 100 millions de dollars sur 10 ans à la recherche menée par le Laboratoire national des énergies renouvelables et le Laboratoire national des technologies de l'énergie du département de l'Énergie des États-Unis afin de commercialiser des technologies moins polluantes.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés. ExxonMobil annonce poursuivre son plan de croissance visant à augmenter considérablement le bénéfice et la trésorerie du groupe tout en recherchant des avancées technologiques pour réduire les émissions moins polluantes a déclaré Darren Woods , président du groupe, à ses actionnaires lors de l'assemblée générale.ExxonMobil prévoit d'augmenter le bénéfice annuel de plus de 140% et de doubler le flux de trésorerie d'ici 2025 par rapport au résultat ajusté de 2017, sur la base d'un prix du pétrole de 60 USD par baril en 2017 et sur la base des marges de 2017. Darren Woods a souligné les progrès réalisés dans le cadre de grands projets en amont qui devraient contribuer à augmenter la production à environ 5 millions de barils de pétrole par jour d'ici 2025.Dans ses activités de la chimie, ExxonMobil devrait plus que doubler son potentiel de bénéfices d'ici 2025 par rapport aux résultats ajustés de 2017. Darren Woods a souligné les efforts continus d'ExxonMobil pour relever le double défi de la société consistant à fournir une énergie abordable, nécessaire à la croissance économique tout en réduisant les impacts sur l'environnement.La société s'est récemment engagée à consacrer jusqu'à 100 millions de dollars sur 10 ans à la recherche menée par le Laboratoire national des énergies renouvelables et le Laboratoire national des technologies de l'énergie du département de l'Énergie des États-Unis afin de commercialiser des technologies moins polluantes.Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv EXXON MOBIL CORPORATION -0.62% 72.16 6.48% 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Dernières actualités sur Darren Woods 11:51 DARREN WOODS : présente ses perspectives au actionnaires CF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Suiv.