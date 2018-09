Ryanair: Les pilotes allemands rejoignent la grève prévue vendredi

"VC n'a reçu aucune proposition meilleure depuis le début du mouvement social le 12 septembre 2018. De plus, aucun accord de conciliation n'a été trouvé entre Ryanair et VC à ce jour", a expliqué le syndicat dans un communiqué.

Vereinigung Cockpit appelle les pilotes de Ryanair à observer une grève en Allemagne à partir de vendredi 03h01 (01h01 GMT) à samedi 02h59 (00h59 GMT).

Ryanair a déjà annulé 150 vols prévus vendredi du fait de la perspective de la grève du personnel navigant en Belgique, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal et en Espagne. Les pilotes belges de la BeCA (Belgian Cockpit Association) se joindront eux aussi au mouvement.

Le syndicat allemand des services, Verdi, qui représente un millier d'employés du personnel navigant de Ryanair, compte pour sa part organiser des manifestations vendredi sur les salaires et les conditions de travail au sein de la plus importante compagnie européenne à bas coût.

Verdi a déclaré qu'il déciderait jeudi soir s'il appelle lui aussi à des débrayages.

Ce mouvement social vise à faire pression sur la direction de la compagnie aérienne, dont l'assemblée générale s'est tenue le 20 septembre. A cette occasion, Ryanair a annoncé que Michael O'Leary et David Bonderman avaient été reconduits au poste de directeur général pour le premier et de président pour le second lors de cette AG.

Michael O'Leary a obtenu 98,5% des votes, contre 99% l'année dernière. David Bonderman n'a recueilli toutefois que 70,5% contre 89% en 2017.

(Maria Sheahan et Douglas Busvine; Eric Faye pour le service français)