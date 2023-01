La société sud-africaine Woolworths relève ses prévisions de bénéfices grâce aux ventes du Black Friday.

Les ventes en brique et mortier ont augmenté de manière substantielle, les acheteurs revenant dans les magasins physiques, en particulier en Australie après les fermetures prolongées dues à la pandémie qui y ont retenu les clients à l'intérieur.

Woolworths a déclaré qu'il prévoyait désormais un bénéfice par action (HEPS) compris entre 285,9 et 302,8 cents pour le semestre clos le 25 décembre, contre 168,2 cents l'année dernière. Le HEPS est la principale mesure des bénéfices en Afrique du Sud.

A la mi-novembre, le détaillant haut de gamme avait prévu une augmentation de 20% du HEPS avant de prendre en compte le Black Friday et les ventes des fêtes.

Les données de Statistics South Africa ont montré mercredi que les ventes au détail dans le pays ont augmenté de 0,4 % en glissement annuel en novembre après une baisse révisée de 0,7 % le mois précédent.

Le chiffre d'affaires et les ventes des concessions de Woolworths ont augmenté de 18,5 % en glissement annuel au cours des 26 semaines se terminant le 25 décembre, et de 16,3 % en devises constantes, grâce à l'expansion de toutes les activités du groupe.

En Afrique du Sud, les secteurs de la mode, de la beauté et de la maison ont enregistré une croissance de 11,2 % du chiffre d'affaires et des ventes en concession, grâce aux ventes à plein prix et à la poursuite de la mise en œuvre de sa stratégie de redressement.

L'activité alimentaire a augmenté son chiffre d'affaires et ses ventes en concession de 7,6 %, malgré les perturbations causées par les coupures de courant.

En Australie et en Nouvelle-Zélande, la chaîne de grands magasins haut de gamme David Jones et le groupe de mode Country Road se sont remis des restrictions liées à la pandémie, les clients retournant dans les magasins malgré les pressions inflationnistes accrues qui ont pesé sur le sentiment.

Le chiffre d'affaires et les ventes des concessions de David Jones ont augmenté de 31,8 %, tandis que les ventes du groupe Country Road ont progressé de 25,5 %.

Woolworths a déclaré qu'il s'attendait à conclure la vente de David Jones d'ici la fin du mois de mars.