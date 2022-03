Le groupe sud-africain Woolworths renoue avec les dividendes malgré la baisse de son bénéfice au premier semestre.

Le détaillant de vêtements, de produits alimentaires et d'articles ménagers a déclaré que le bénéfice net par action (BNPA), la principale mesure du bénéfice en Afrique du Sud, est tombé à 168,2 cents au cours de la période de 26 semaines terminée le 26 décembre, contre 261,1 cents un an plus tôt. Le HEPS dilué ajusté a chuté de 16,3 %.

La société a également repris les paiements de dividendes semestriels, en déclarant un dividende intérimaire de 80,5 cents par action.

Le chiffre d'affaires du groupe a baissé de 1 % à 39,2 milliards de rands (2,55 milliards de dollars) et de 0,3 % en monnaie constante, compte tenu de l'impact des ventes perdues en raison des lockdowns prolongés en Australie. Les ventes en ligne ont augmenté de 22,4 %, contribuant à hauteur de 13,7 % au chiffre d'affaires total du groupe et aux ventes en concession pour la période.

Les magasins australiens touchés représentent 70 % de sa base de ventes en Australie et en Nouvelle-Zélande.

L'impact de ces ventes perdues, associé à l'absence d'initiatives gouvernementales et d'allègement des loyers qui avaient soutenu la société un an plus tôt, a touché sa chaîne de grands magasins haut de gamme David Jones et Country Road Group en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Le chiffre d'affaires et les ventes des concessions de David Jones ont diminué de 9,2 %, tandis que les ventes de Country Road ont baissé de 3,1 %. Ensemble, ces entreprises contribuent à 33 % du chiffre d'affaires du groupe.

En Afrique du Sud, l'activité a été affectée par les troubles civils de juillet qui ont entraîné des pillages de magasins, des coupures de courant, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement internationale et des retards des fournisseurs.

Les ventes de produits alimentaires ont augmenté de 3,8 %, tandis que l'activité mode, beauté et maison a vu ses ventes progresser de 4,2 %.

(1 $ = 15,3850 rands)