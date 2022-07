Les ventes annuelles de Woolworths en Afrique du Sud ont bénéficié d'une amélioration au second semestre

Son activité mode, beauté et maison en Afrique du Sud a augmenté son chiffre d'affaires et ses ventes en concession de 5,4 % au cours des 52 semaines se terminant le 26 juin, grâce aux nouvelles gammes d'hiver, aux gains de parts de marché dans ses catégories telles que le denim, et à une meilleure performance du reste de l'Afrique, a déclaré Woolworths dans une mise à jour commerciale.

Les ventes de produits alimentaires ont augmenté de 4,2 %, reflétant le retour à la consommation hors foyer, un environnement d'épicerie de plus en plus compétitif et une faible inflation des produits dans les catégories clés, a-t-il déclaré.

En Australie et en Nouvelle-Zélande, la chaîne de grands magasins haut de gamme David Jones et la chaîne de mode Country Road Group ont enregistré un rebond des ventes meilleur que prévu au cours du second semestre, les restrictions ayant été assouplies dans la région.

Au premier semestre, les restrictions imposées par le gouvernement dans la région ont nécessité la fermeture de magasins représentant plus de 70 % de sa base de ventes brick-and-mortar pendant une période prolongée.

Les ventes de David Jones ont augmenté de 4,3 % au second semestre, après l'assouplissement des restrictions de fermeture, mais ont baissé de 2,6 % pour l'ensemble de l'exercice clos le 26 juin.

Country Road, quant à elle, a augmenté ses ventes de 3,1 % sur l'ensemble de l'année, " principalement grâce aux excellentes performances des marques Country Road, Trenery et Politix, suite au lancement réussi de nouvelles gammes et à l'attention permanente portée au positionnement des marques et des produits ", a déclaré Woolworths.