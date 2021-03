SCOR: le fonds activiste CIAM demande des comptes

En vue de la prochaine assemblée générale, le fonds activiste CIAM a a dressé une lettre au Conseil d’administration de Scor lui demandant des réponses sur plusieurs points. D'une part, "CIAM rappelle son insatisfaction suite au maintien du cumul des rôles de Président et de Directeur Général jusqu’à l’assemblée générale annuelle 2022 et s’opposera donc à toute modification statutaire visant à repousser l’âge limite du Président", prévient le fonds d'investissement.De plus, CIAM demande une plus grande transparence concernant les attributions réelles de Benoît Ribadeau-Dumas. Ce dernier est actuellement Directeur Général Adjoint du réassureur français et sera proposé comme administrateur à l'AG de 2021 en vue d'une nomination en tant que Directeur Général à l'issue de l'AG de 2022."Nous ne comprenons pas pourquoi M. Benoît Ribadeau-Dumas ne pourrait être nommé Directeur Général Délégué immédiatement, lui conférant ainsi dès aujourd'hui la qualité de mandataire social qu'il sera amené à assumer pleinement lors de sa nomination en qualité de Directeur Général", s'interroge le fonds.Il s'inquiète également de la rémunération de Denis Kessler , l'actuel PDG de Scor, notamment de la "proratisation des actions gratuites et stock-options" à l'approche de sa succession."CIAM ne s'étonne malheureusement plus de certaines pratiques de rémunération très bienveillantes à l'égard de M. Denis Kessler : avec des taux d'atteinte allant bien au-delà des 100%, le Conseil a une nouvelle fois jugé que la performance des critères personnels qualitatifs était exceptionnelle, compensant ainsi une performance financière nulle", écrit le fonds dans sa lettre.CIAM demande ainsi "que le Conseil s'engage à être transparent à priori sur les critères de la rémunération variable annuelle et à ce que le nombre d'instruments qui seront définitivement attribués à M. Denis Kessler soit réduit pour être ajusté au prorata de la période durant laquelle il aura exercé les fonctions combinées de Président Directeur Général. Cette transparence est essentielle pour tous les actionnaires".