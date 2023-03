Scor affiche une perte nette annuelle en raison des catastrophes naturelles

Scor a essuyé une perte nette part du groupe de 301 millions d'euros en 2022, comparée à un profit net de 456 millions d'euros en 2021. Le réassureur a été pénalisé par de nombreuses catastrophes naturelles. En réassurance Dommages (P&C), le ratio combiné net atteint 113,2%, marqué par plusieurs développements exceptionnels. Un ratio supérieur à 100% indique une activité en perte.Ce ratio inclut notamment 12,4 % de sinistres liés aux catastrophes naturelles, 2,6 % de sinistres liés à l'impact de la sècheresse au Brésil et 6,2 % correspondant à l'augmentation des réserves annoncée au troisième trimestre pour faire face à l'inflation sociale et économique.L'activité Vie et Santé (L&H) affiche une marge technique de 14,5 %, " portée par une forte performance, la gestion active du portefeuille d'affaires en cours et la libération de marges excédentaires ".Scor Investments a dégagé un rendement des actifs de 2,1 %3 en 2022 et un rendement courant de 2,4 % (3,1 % au quatrième trimestre 2022).Les primes brutes émises, qui sont l'équivalent du chiffre d'affaires dans le secteur, ont augmenté de 4,9% à taux de change constants à 19 732 milliards d'euros.Le groupe a dégagé un cash-flow opérationnel de 500 millions en 2022, grâce au cash-flow opérationnel positif de 1,232 milliard généré par Scor P&C alors que le cash-flow opérationnel généré par Scor L&H est négatif à hauteur de 732 millions.S'agissant de la solidité du réassureur, le ratio de solvabilité est estimé à 213 % à fin décembre 2022, dans le haut de la plage optimale de 185% à 220%Scor va proposer un dividende de 1,40 euro par action pour l'année fiscale 2022.Enfin, le mandat de Denis Kessler de président du conseil d'administration prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2024, conformément aux statuts. Le comité des nominations, sous la présidence de Fabrice Brégier, a la charge de préparer la succession de Denis Kessler . Le conseil d'administration a été informé de l'avancée des travaux, en ligne avec le calendrier arrêté par le conseil et présenté à l'assemblée générale de 2022.