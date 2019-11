Sodexo compte accélérer sa croissance en 2019-2020, objectifs remplis en 2018-2019

(Actualisation: déclarations du directeur général sur l'activité et sur les objectifs de moyen terme, déclarations du directeur financier sur le quatrième trimestre)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de restauration collective et de titres de services prépayés Sodexo a annoncé jeudi viser une accélération de sa croissance organique pour l'exercice 2019-2020, après avoir rempli ses objectifs lors de l'exercice clos au 31 août 2019.

"Sodexo va mieux et retrouve le chemin de la croissance", a déclaré le directeur général du groupe, Denis Machuel, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

En 2019-2020, Sodexo compte atteindre une croissance interne, c'est-à-dire hors effets de change et de périmètre, autour de 4%, après 3,6% en 2018-2019. "Pour l'exercice 2019-2020, la croissance reste difficile en Amérique du Nord, en raison de la faible fidélisation observée en Santé à la fin de l'exercice 2018-2019 et du solde net neutre des nouvelles signatures en Éducation", a expliqué le groupe dans un communiqué, ajoutant que "la croissance dans tous les autres secteurs et segments d'activité devrait continuer d'accélérer".

Le groupe compte par ailleurs continuer de réinvestir les économies qu'il dégagera via son plan de réduction de coûts 'Fit for the Future' pour accélérer sa croissance.

En matière de marges, Sodexo compte stabiliser en 2019-2020 sa marge d'exploitation, qui s'est inscrite à 5,5% en 2018-2019, hors effet de change et impact potentiel de la mise en oeuvre de la norme comptable IFRS 16.

A moyen terme, Sodexo affirme vouloir se "hisser au rang de leader en matière de croissance rentable". Le communiqué du groupe ne fait pas référence à l'objectif de retour durable à une marge d'exploitation supérieure à 6%, évoqué précédemment par la société.

"Nous ne perdons pas de vue [cette cible, ndlr]. Au contraire cela reste clairement un objectif", a expliqué Denis Machuel, ajoutant néanmoins que son groupe ne souhaitait plus donner de "timing" par prudence.

"A mesure que la croissance interne s'améliore, les investissements de croissance seront maîtrisés afin que les gains d'efficacité et les bénéfices d'une rigueur renforcée se traduisent en amélioration de marge", a par ailleurs expliqué Sodexo.

Une croissance meilleure que prévu au quatrième trimestre

Sur l'ensemble de l'exercice 2018-2019, le bénéfice net de Sodexo a atteint 665 millions d'euros, contre 651 millions d'euros un an plus tôt.

Le résultat d'exploitation s'est établi à 1,2 milliard d'euros, contre 1,13 milliard d'euros en 2017-2018, en hausse de 6,4% à données publiées et de 6% hors effets de change. La marge correspondante est stable par rapport à l'exercice précédent, à 5,5% à taux de change courants et constants.

Le chiffre d'affaires annuel du groupe s'est inscrit à 21,95 milliards d'euros, en croissance de 7,6% en données publiées. La croissance interne a atteint 3,6% sur l'ensemble de l'exercice. Sodexo a expliqué que ses leviers de croissance ont affiché des "performances contrastées", avec notamment un recul du taux de fidélisation des clients de 50 points de base, à 93,3%.

Sur le seul quatrième trimestre, la croissance interne du groupe s'est inscrite à 3,8%, a précisé le directeur financier, Marc Rolland, en ajoutant que ce chiffre était supérieur aux prévisions du groupe. "Nous avons été agréablement surpris par la saison touristique en France", a-t-il déclaré.

Les analystes interrogés par FactSet tablaient en moyenne pour l'ensemble de l'exercice 2018-2019 sur une croissance organique de 3,05%, sur un résultat d'exploitation de 1,175 milliard d'euros et un résultat net de 699 millions d'euros.

Sodexo de son côté avait indiqué viser une croissance interne pour l'ensemble de l'exercice 2018-2019 autour de 3% et une marge d'exploitation d'environ 5,5%, hors effets de change.

Le groupe proposera un dividende de 2,90 euros par action au titre de l'exercice 2018-2019 lors de l'assemblée générale des actionnaires prévue le 21 janvier, contre 2,75 euros au titre de l'exercice précédent.

