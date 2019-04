Denis Machuel Pays de résidence : Non renseigné Biographie : Denis Machuel est né en 1964 à Reims. Diplômé de l’école d’ingénieurs ENSIMAG à Grenoble, il est éga... » Lire la suite Sodexo confirme ses objectifs 2018-2019, la croissance accélère au T2 0 11/04/2019 | 08:27 Envoyer par e-mail :

(Actualisation: déclarations du directeur général sur le Brexit et sur les perspectives 2018-2019, propos du directeur financier sur le contrat aux Etats-Unis) PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de restauration collective et de titres de services prépayés Sodexo a confirmé jeudi ses objectifs pour l'exercice 2018-2019, après avoir dégagé une croissance organique de plus de 3% au premier semestre, clos en février, de cet exercice. "L'année a bien débuté avec une croissance légèrement supérieure à nos attentes" au premier semestre, a déclaré le directeur général, Denis Machuel, lors d'une conférence téléphonique. Sur les six premiers mois de l'exercice, le bénéfice net de Sodexo a atteint 364 millions d'euros, contre 372 millions d'euros un an plus tôt. La résultat d'exploitation s'est établi à 647 millions d'euros, contre 627 millions d'euros en 2017-2018, en hausse de 3,1% données publiées et de 3,3% hors effets de change. La marge correspondante ressort à 5,9%, contre 6,1% en 2017-2018, soit un recul de 20 points de base. Sodexo avait prévenu, lors de la publication de son chiffre d'affaires pour le premier trimestre, qu'un décalage entre, d'une part, les investissements immédiats effectués pour soutenir la croissance et, d'autre part, la montée en puissance des gains de productivité, pèserait sur sa marge d'exploitation. "Le renouvellement du contrat avec le Corps des Marines des Etats-Unis a également pénalisé les marges en raison de la révision à la baisse de la valeur du contrat", a expliqué Sodexo, ajoutant que "cette marge se redressera progressivement sur la durée du contrat". Le directeur financier, Marc Rolland, a expliqué que ce contrat devrait mettre environ un an avant de retrouver ses niveaux de rentabilité précédents. Le chiffre d'affaires du groupe s'est inscrit à 11,05 milliards d'euros au premier semestre, en croissance de 7,3% en données publiées. La croissance interne a atteint 3,1% sur la période, avec une accélération notable au deuxième trimestre, à 3,6%, après 2,6% sur les trois premiers mois de l'année. Les analystes interrogés par FactSet tablaient en moyenne pour le premier semestre sur un chiffre d'affaires de 10,97 milliards d'euros, une croissance interne de 2,65% et un résultat net part du groupe de 428 millions d'euros. Retour de la croissance en Amérique du Nord Sodexo a fait état d'un chiffre d'affaires de 10,62 milliards d'euros pour son activité de services sur sites, qui comprend la restauration collective, en croissance interne de 2,8% et en hausse de 7,4% à données publiées. Le groupe a notamment retrouvé le chemin de la croissance en Amérique du Nord, région à l'origine de ses difficultés lors de l'exercice précédent, enregistrant une croissance interne de 2,4% au deuxième trimestre, après 0,2% au premier trimestre. Dans l'activité Avantages et Récompenses, qui gère l'émission de titres de services prépayés, le chiffre d'affaires a atteint 430 millions d'euros, en progression interne de 10,1% et en hausse de 4,1% à données publiées. Pour l'ensemble de l'exercice 2018-2019, le groupe de services aux entreprises vise une croissance interne de 2% à 3% et une marge d'exploitation comprise entre 5,5% et 5,7% hors effets de change, contre 5,5% en 2017-2018. Denis Machuel a indiqué que le groupe devrait plutôt se situer en haut de la fourchette de l'objectif de croissance interne et en bas de celle de marge d'exploitation. A plus long terme, Sodexo vise une croissance interne de plus de 3% d'ici à 2019-2020, "avant un retour durable à une marge d'exploitation supérieure à 6%". Au sujet du Brexit, Sodexo a précisé avoir mis en place des plans d'actions pour limiter les répercussions d'un éventuel "hard" Brexit (Brexit sans accord) sur les prix et la disponibilité des denrées alimentaires. Le groupe estime plus largement que son activité ne devrait pas être fortement affectée par la sortie du Royaume-Uni de l'UE car "Sodexo est un acteur local qui travaille avec des fournisseurs et des collaborateurs locaux, et très souvent pour les autorités gouvernementales et les services publics". Denis Machuel a par ailleurs jugé que le report du Brexit accordé par l'Union européenne au Royaume-Uni jusqu'au 31 octobre constituait "une bonne nouvelle". -Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV COMMUNIQUES FINANCIERS DE SODEXO: http://www.sodexo.com/fr/home/finance/presentations-and-publications/financial-results.html Agefi-Dow Jones The financial newswire