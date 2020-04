Sodexo: les dirigeants réduisent leur salaire pour aider les employés face à la crise

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Sodexo a annoncé jeudi que ses dirigeants allaient diminuer leur salaire afin de financer un programme de soutien à ses salariés sur site risquant de perdre leur emploi dans certains pays, en raison de la "situation exceptionnelle" provoquée par la pandémie de Covid-19.

Ce programme s'adressant "aux collaborateurs sur sites les plus vulnérables [...] sera financé par les contributions des principaux dirigeants du groupe et par l'entreprise, pour un montant de 30 millions d'euros", a indiqué dans un communiqué le groupe de restauration collective et de titres de services prépayés.

Sophie Bellon, la présidente du conseil d'administration, a ainsi renoncé à 50% de sa rémunération sur les six prochains mois. Denis Machuel, le directeur général, a également renoncé à la moitié de son salaire fixe sur les six prochains mois ainsi qu'à sa rémunération variable pour l'exercice 2019-2020.

Par ailleurs, les membres du comité exécutif percevront un salaire fixe diminué de 10% au cours des six prochains mois, et ne toucheront aucune rémunération variable annuelle. De même, "les 200 principaux dirigeants, répartis sur l'ensemble des géographies et segments et activités, renoncent également à leur rémunération variable annuelle pour alimenter le programme", a indiqué Sodexo.

"Nous mettons tout en œuvre pour préserver au maximum nos collaborateurs, clients, consommateurs et fournisseurs, à l'image du programme mondial pour les collaborateurs qui nous permettra d'apporter, de manière concrète un soutien aux personnes les plus vulnérables impactées par cette situation d'une ampleur sans précédent", a déclaré Denis Machuel, le directeur général de Sodexo, cité dans le communiqué.

