Sodexo publie une information sur les conditions financières de départ de Denis Machuel

8 octobre (Reuters) - SODEXO SA:
* INFORMATION SUR LA RÉMUNÉRATION ET LES CONDITIONS
FINANCIÈRES DE
DÉPART DE DENIS MACHUEL, DIRECTEUR GÉNÉRAL, ET LA RÉMUNÉRATION
DE SOPHIE BELLON, PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM
* LE CONSEIL DADMINISTRATION A DÉCIDÉ DE RENFORCER
LENGAGEMENT
DE NON-CONCURRENCE DE DENIS MACHUEL, AFIN DE MIEUX PROTÉGER LE
GROUPE
* LA RÉMUNÉRATION FIXE DE DENIS MACHUEL SÉLÈVE À 900 000
EUROS
* SOPHIE BELLON PERCEVRA UNE RÉMUNÉRATION FIXE
COMPLÉMENTAIRE DE
18 750 EUROS PAR MOIS PENDANT LA DURÉE DE L'INTÉRIM
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(Gdansk Newsroom)