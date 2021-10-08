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AccueilToute l'actualitéLes news les plus luesBiographies des Barons

Denis Machuel

Age : 56
Pays de résidence : Non renseigné
Principales sociétés :
Aucune connexion disponible
Biographie : Denis Machuel est né en 1964 à Reims. Diplômé de lécole dingénieurs ENSIMAG à Grenoble, il est éga...

Sodexo publie une information sur les conditions financières de départ de Denis Machuel

08/10/2021 | 08:43
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8 octobre (Reuters) - SODEXO SA:

* INFORMATION SUR LA RÉMUNÉRATION ET LES CONDITIONS FINANCIÈRES DE DÉPART DE DENIS MACHUEL, DIRECTEUR GÉNÉRAL, ET LA RÉMUNÉRATION DE SOPHIE BELLON, PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM

* LE CONSEIL DADMINISTRATION A DÉCIDÉ DE RENFORCER LENGAGEMENT DE NON-CONCURRENCE DE DENIS MACHUEL, AFIN DE MIEUX PROTÉGER LE GROUPE

* LA RÉMUNÉRATION FIXE DE DENIS MACHUEL SÉLÈVE À 900 000 EUROS

* SOPHIE BELLON PERCEVRA UNE RÉMUNÉRATION FIXE COMPLÉMENTAIRE DE 18 750 EUROS PAR MOIS PENDANT LA DURÉE DE L'INTÉRIM Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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