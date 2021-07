Sodexo relève ses objectifs pour le second semestre après une croissance de 19% au T3

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de restauration collective et de titres de services prépayés Sodexo a relevé ses perspectives pour le second semestre de son exercice 2020-2021 clos en août prochain, alors que ses revenus ont progressé de 19% en données comparables au troisième trimestre.

"Pour le quatrième trimestre, nous sommes confiants quant à la poursuite de la reprise, notamment sur le continent américain", a déclaré le directeur général du groupe, Denis Machuel, cité dans un communiqué. "L'amélioration anticipée pour le quatrième trimestre devrait entraîner une croissance interne et un niveau de marge supérieurs à nos hypothèses initiales pour le second semestre", a ajouté le dirigeant.

Sodexo prévoit désormais une croissance organique de son chiffre d'affaires autour de 15% pour son second semestre, ainsi qu'une marge d'exploitation avoisinant 3,5% à taux de change constants. Le groupe tablait auparavant sur une croissance organique comprise entre 10% et 15% et sur une marge d'exploitation d'environ 3,1% à taux de change constants.

Pour l'ensemble de l'exercice en cours, le groupe a par ailleurs confirmé s'attendre à ce que son ratio de liquidités générées par les opérations sur résultat net dépasse 100%.

Le groupe a livré ces nouvelles perspectives alors que ses revenus ont nettement progressé au troisième trimestre, grâce notamment à une base de comparaison favorable.

"La croissance du chiffre d'affaires au troisième trimestre est supérieure à nos attentes sur l'ensemble des activités et segments, grâce notamment au rebond très significatif par rapport à la période des premiers confinements de mars 2020", a expliqué Denis Machuel.

Le chiffre d'affaires du groupe s'est inscrit à 4,48 milliards d'euros, en hausse de 14,7% en données publiées, et de 19% en données comparables.

Dans le détail, Sodexo a enregistré, à taux de change et périmètre constants, une hausse de ses revenus de 18,8% dans son activité de services sur sites, qui comprend la restauration collective, et une augmentation de 23,8% dans l'activité Avantages et Récompenses, qui gère l'émission de titres de services prépayés.

