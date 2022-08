Airbus : départ du CFO en mars prochain

Airbus annonce que Dominik Asam , son chief financial officer (CFO), a décidé de quitter l'entreprise début mars 2023 après presque quatre ans en poste, pour saisir une nouvelle opportunité en tant que directeur financier de l'éditeur de logiciels d'entreprises SAP.Il a rejoint Airbus en tant que directeur financier et membre du comité exécutif en avril 2019. Le constructeur aéronautique va maintenant préparer la succession de Dominik Asam qui restera pleinement aux commandes jusqu'à son départ. Dominik Asam a été un excellent ailier pendant les périodes difficiles et incertaines de la pandémie de Covid et (...) un contributeur clé à la solide performance financière et à la transformation de l'entreprise', commente le CEO Guillaume Faury.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.