KPN : retrait de la nomination de Dominique Leroy

L'action KPN cède 0,5% à Amsterdam après l'annonce que Dominique Leroy n'est plus candidate aux fonctions de directrice générale et présidente du conseil de direction de l'opérateur télécoms historique des Pays-Bas.'La durée des procédures concernant Madame Leroy de la part des autorités en Belgique sont peu claires et imprévisibles', explique le conseil de surveillance, qui considère que 'ces incertitudes de calendrier ne sont pas dans l'intérêt de KPN et des parties prenantes'.L'assemblée générale extraordinaire de KPN prévue le 28 octobre, qui devait entériner la nomination de Dominique Leroy , est donc annulée. Joost Farwerck exercera à titre temporaire les fonctions de président du conseil de direction et du comité exécutif.