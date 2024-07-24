* LE PDG DE TESLA, ELON MUSK, REPORTE LE DÉVOILEMENT DU ROBOTAXI AU 10/10 - CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE
* LE PRÉSIDENT DE TESLA, ELON MUSK, DÉCLARE QUE LA PRODUCTION DU ROADSTER DEVRAIT COMMENCER L'ANNÉE PROCHAINE.
* TESLA DÉCLARE ÊTRE SUR LA BONNE VOIE POUR LE LANCEMENT DE LA PRODUCTION AVEC LA CATHODE SÈCHE AU QUATRIÈME TRIMESTRE
* TESLA CEO ELON MUSK DIT QUE POUR LA GIGAFACTORY MEXICAINE, IL FAUT VOIR OÙ EN SONT LES CHOSES APRÈS L'ÉLECTION
* LE PDG DE TESLA, ELON MUSK, DÉCLARE QU'IL N'EST PAS JUDICIEUX D'INVESTIR AU MEXIQUE SI TRUMP IMPOSE DE LOURDES TAXES SUR LES VÉHICULES PRODUITS DANS CE PAYS.
* LE PDG DE TESLA, ELON MUSK, DÉCLARE QU'IL SERAIT CHOQUÉ SI TESLA NE POUVAIT PAS FAIRE DE L'AUTO-CONDUITE COMPLÈTE NON SUPERVISÉE L'ANNÉE PROCHAINE
* LE PDG DE TESLA, ELON MUSK, DÉCLARE QU'IL DEMANDERA L'APPROBATION RÉGLEMENTAIRE POUR LA CONDUITE AUTONOME SUPERVISÉE EN EUROPE ET EN CHINE ET QU'IL RECEVRA PROBABLEMENT L'APPROBATION D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE.
* LE PDG DE TESLA, ELON MUSK, DÉCLARE QU'IL AJUSTE SA STRATÉGIE D'IMPORTATION DE LA CHINE VERS L'EUROPE EN RÉPONSE À L'ENQUÊTE DE L'UE
* LE PDG DE TESLA, ELON MUSK, SE DIT CONFIANT QUE L'EUROPE IMPOSERA DES DROITS DE DOUANE MOINS ÉLEVÉS SUR LES VÉHICULES TESLAS FABRIQUÉS EN CHINE
* Le PDG de TESLA, ELON MUSK, déclare que la suppression des subventions gouvernementales sur les véhicules électriques nuirait légèrement à TESLA, mais l'aiderait à long terme. Plus d'informations sur l'entreprise :