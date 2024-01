M. Elon R. Musk est président-directeur général de The Boring Co, technicien de Tesla, Inc. et président-directeur général et directeur de Space Exploration Technologies Corp, président-directeur général et directeur technologique de Spacex SA et coprésident d'OpenAir, Inc. Il siège au conseil d'administration de Tesla, Inc, de Space Exploration Technologies Corp, d'Endeavor Group Holdings, Inc et de Musk Foundation. Auparavant, M. Musk a été employé en tant que membre du conseil d'administration du California Institute of Technology, président du conseil d'administration de SolarCity Corp, président et directeur général de PayPal, Inc, fondateur de Zip2 Corp, cofondateur de Neuralink Corp, cofondateur d'OpenAI, Inc, directeur non exécutif de Surrey Satellite Technology Ltd, et membre du conseil d'administration de la X PRIZE Foundation. Il a également siégé au conseil d'administration d'Everdream Corp. Il a obtenu son diplôme de premier cycle à l'université de Pennsylvanie et un diplôme de premier cycle à la Wharton School de l'université de Pennsylvanie.

Principales sociétés TESLA, INC. Founder Space Exploration Technologies Corp. Space Exploration Technologies Corp. Aerospace & Defense Electronic Technology Space Exploration Technologies Corp. designs, manufactures and launches rockets and spacecrafts. It develops the partially reusable launch vehicles Falcon 1 and Falcon 9. The company was founded by Elon Reeve Musk in 2002 and is headquartered in Hawthorne, CA. Founder