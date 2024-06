Eric Emerson Schmidt est le PDG de Google depuis 2001. À partir du 4 avril 2011, il quittera cette fonction, pour occuper celle d'Executive Chairman, et sera remplacé par Larry Page, co-fondateur de Google.



Né à Washington, Eric Schmidt à grandi à Blacksburg, en Virginie. Après des études à Yorktown High School, il fréquente l'Université de Princeton où il obtient un BSEE (Bachelor of science Electrical Engineering) en 1976. En 1979, il obtient un Master of Science à l'Université de Californie puis un doctorat en 1982 en EECS (Electrical Engineering and Computer Science).



Enseignant à Stanford Business School, Eric Schmidt a été chercheur en informatique chez Bell Laboratories et Zilog puis au Palo Alto Research Center de Xerox.



En 1983, il rejoint Sun Microsystems en tant que directeur technique et directeur général, où il contribue largement au développement et à la diffusion du langage de programmation Java. En 1997, il devient Président Directeur Général et Président du conseil d'administration de Novell.



En 2001, Eric Schmidt intègre Google à titre de Président Directeur Général. Il y assume des responsabilités importantes en matière de gestion, de stratégie et d'expertise technologique. Il possède également des responsabilités juridiques. Il partage la responsabilité des opérations quotidiennes de Google avec les fondateurs Larry Page et Sergey Brin.



En 2006, il est élu membre de la National Academy of Engineering en reconnaissance de son travail sur le développement des stratégies Internet de Google.



Il entre la même année au Conseil d'administration d'Apple, où il siège aux côtés de Steve Jobs, co-fondateur et patron de la firme à la pomme, et d'Al Gore, ancien vice-président des États-Unis sous le mandat de Bill Clinton. En août 2009, il est contraint de démissionner du Conseil d'administration d'Apple en raison du risque de conflits d'intérêts entre Apple et Google, notamment sur la téléphonie mobile.



Eric Schmidt a été un conseiller informel de Barack Obama durant la campagne présidentielle de 2008. Après l’élection d’Obama, Schmidt est devenu membre du President's Council sur la science et la technologie.



Eric Schmidt est l'une des rares personnes à être devenues milliardaires sur la base des options sur actions reçues à titre d'employé dans une société dont il ne fut ni le fondateur, ni un parent du fondateur.



