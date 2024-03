Estelle Karine Brachlianoff est une femme d'affaires française qui a été à la tête de 11 entreprises différentes et qui occupe actuellement le poste de président de Veolia Energie France SASU, président de Comgen Australia Pty Ltd. et directeur général de Veolia Environnement SA, président-directeur général de Veolia Energie International SA, président de Veolia Water SASU, président de Veolia Propret SAS, président de Veolia China Holding Ltd, Président de Veolia Holding America Latina SA et Senior Executive Vice President de Veolia Energy Ireland Plc (qui sont toutes des filiales de Veolia Environnement SA). Elle est également présidente de la Chambre de commerce française en Grande-Bretagne et Senior Executive Vice President de Veolia Energy Ireland Plc et siège au conseil d'administration de 11 autres sociétés. Elle était auparavant présidente de Veolia Environmental Services (Australia) Pty Ltd. et directrice générale de Veolia Environmental Services au Royaume-Uni. Estelle Karine Brachlianoff est titulaire d'un diplôme de premier cycle de l'Ecole Polytechnique et d'un diplôme de deuxième cycle de l'Ecole des Ponts.

