Carmignac : David Older nommé gérant de Carmignac Investissement

David Older est désormais nommé gérant de Carmignac Investissement et sera en charge du portefeuille actions de Carmignac Patrimoine. Il sera co-gérant de ce dernier fonds au côté d' Edouard Carmignac et de Rose Ouahba." Sa longue expérience en matière de génération d'alpha a déjà grandement contribué à la performance de nos portefeuilles d'actions globales ", a expliqué le gestionnaire d'actifs. Edouard Carmignac , en tant que Directeur des Investissements et co-gérant de Carmignac Patrimoine, sera ainsi en mesure de se concentrer sur l'allocation globale stratégique du Fonds, en s'appuyant sur l'apport de l'équipe Cross-Asset, renforcée récemment par l'arrivée de l'économiste senior Raphaël Gallardo. Edouard Carmignac , fondateur et Directeur des Investissements chez Carmignac a déclaré: " Je dispose désormais de la richesse de talents nécessaire pour que je puisse concentrer mon attention sur le façonnement de fortes convictions de marché, essentielles à la performance de long terme. "David Older, initialement recruté pour son expertise globale sur les secteurs des technologies, des télécoms et des médias, a rejoint Carmignac en 2015 en tant que gérant actions senior et a été nommé Responsable de l'équipe actions début 2017. Il fait également partie de l'Equipe de Direction des Investissements créée par Edouard Carmignac rassemblant les gérants les plus expérimentés parmi lesquels Rose Ouahba, Frédéric Leroux et Didier Saint-Georges.