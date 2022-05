Analyse - Le nouveau financement de Twitter par Musk pourrait attirer une attention américaine semblable à celle de TikTok.

Musk a révélé jeudi que le prince saoudien Alwaleed bin Talal, le fonds souverain du Qatar et Binance, la plus grande bourse de cryptomonnaies du monde fondée par le Chinois Changpeng Zhao, faisaient partie d'un groupe d'investisseurs qui l'aideront à financer l'acquisition de Twitter.

Cela pourrait donner au Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS) l'occasion d'examiner minutieusement la transaction pour détecter d'éventuels risques pour la sécurité nationale, ont déclaré six avocats spécialisés dans la réglementation qui n'ont pas participé à la transaction et interrogés par Reuters. Le CFIUS est un panel d'agences et de départements gouvernementaux qui examine les fusions et les acquisitions pour les menaces potentielles à la sécurité des États-Unis.

"Dans la mesure où le projet d'acquisition de Twitter par Musk comprend des investissements étrangers, il pourrait très bien tomber sous la juridiction du CFIUS", a déclaré Chris Griner, président de la pratique de sécurité nationale du cabinet d'avocats Stroock & Stroock & Lavan LLP.

Un porte-parole du département du Trésor américain, qui préside le CFIUS, a refusé de commenter si le panel de sécurité nationale prévoyait d'examiner l'accord de Musk avec Twitter.

Les porte-parole de Musk, bin Talal, Qatar et Binance n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L'administration de l'ancien président Donald Trump a fait appel au CFIUS en 2020 pour tenter de forcer ByteDance, la société mère chinoise de TikTok, à céder l'application de vidéos courtes. Son successeur Joe Biden a abandonné cet effort après que ByteDance a accepté des changements sur la façon dont les données des utilisateurs américains sont stockées et protégées.

Les avocats spécialisés dans la réglementation interrogés par Reuters ont déclaré que le risque que le CFIUS bloque l'accord de Musk est faible car il contrôlera Twitter dans le cadre du rachat proposé et les investisseurs étrangers acquièrent des participations relativement faibles.

Ils ont ajouté que leur évaluation changerait si Musk donnait aux investisseurs étrangers une influence sur l'entreprise, par le biais d'un siège au conseil d'administration ou d'autres moyens.

Le risque n'est toutefois pas négligeable, étant donné que l'activité de traitement des données personnelles par les sociétés de médias sociaux telles que Twitter est généralement considérée comme une infrastructure critique par le CFIUS, ont déclaré les avocats.

"L'un des éléments qui est considéré comme une donnée personnelle sensible, est la communication électronique non publique. Il s'agit donc des communications par e-mail, par messagerie ou par chat entre utilisateurs. Twitter vous permet de le faire", a déclaré Richard Sofield, associé du cabinet d'avocats Vinson & Elkins LLP.

Selon les avocats, un domaine d'examen potentiel pour le CFIUS pourrait être les relations commerciales de Musk avec des gouvernements étrangers hostiles à la liberté d'expression ou désireux de dépasser les États-Unis sur le plan technologique. Tesla Inc, le constructeur de voitures électriques qu'il dirige, dépend fortement de la Chine, par exemple, pour fabriquer et vendre ses véhicules.

La Chine a bloqué Twitter en 2009 mais de nombreux officiels chinois sont actifs sur la plateforme de médias sociaux. Certains d'entre eux se sont plaints que les efforts de l'entreprise pour restreindre la désinformation les ont injustement ciblés.

"L'une des considérations serait de savoir s'il y aura ou non une opportunité pour la Chine de tirer parti de son activité commerciale afin d'obtenir un résultat souhaité", a ajouté M. Sofield.

LE PRÉCÉDENT BROADCOM

Il existe des précédents où le CFIUS a rejeté une transaction sur la base du risque que les liens commerciaux d'un acquéreur puissent les compromettre, ont déclaré les avocats. En 2018, M. Trump a bloqué l'acquisition du pair américain Qualcomm Inc. par le fabricant de puces Broadcom Inc. pour 117 milliards de dollars, après que le CFIUS a soulevé des inquiétudes concernant la transaction.

Broadcom était une société cotée en bourse avec des actionnaires américains dont le siège social se trouvait à Singapour, mais la Maison Blanche craignait que les relations de Broadcom avec des "entités étrangères tierces" ne fassent reculer les États-Unis dans leur course technologique avec la Chine.

Nevena Simidjiyska, avocate spécialisée dans la réglementation au cabinet d'avocats Fox Rothschild LLP, a déclaré qu'il était possible que le CFIUS examine si Musk ou d'autres investisseurs américains dans l'accord Twitter peuvent être influencés par des entités étrangères de manière similaire.

"Le CFIUS peut déterminer que même les investisseurs américains dans Twitter tombent sous son examen s'ils sont contrôlés par des parties étrangères", a déclaré Simidjiyska.

L'accord de Musk sur Twitter n'est pas confronté au type de risque réglementaire le plus courant observé dans les fusions et acquisitions, à savoir l'opposition des régulateurs antitrust. L'homme le plus riche du monde n'a aucune participation dans les médias, et les experts en réglementation ont déclaré qu'ils ne s'attendaient pas à ce que l'accord soit soumis à un examen antitrust important.