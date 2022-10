Analyse-Les banques de Musk pourraient avoir un moyen de réduire les pertes liées à l'accord avec Twitter

Morgan Stanley, Bank of America Corp, Barclays Plc et Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ont dirigé un financement de 13 milliards de dollars pour l'offre de Musk, l'homme le plus riche du monde et directeur général de Tesla Inc et SpaceX.

Normalement, les banques vendent la dette aux investisseurs et empochent une commission de prise ferme. Mais les conditions du financement ont été fixées en avril lorsque Musk a proposé une offre pour Twitter et le marché de ce type de dette s'est effondré depuis. Cela signifie que si les banques essayaient de vendre la dette maintenant, elles devraient le faire à perte pour inciter les investisseurs à les prendre en charge.

Les banques pourraient toutefois essayer de minimiser leurs pertes en augmentant le montant de la dette décrochée par des garanties afin qu'elle soit moins risquée, en en conservant une plus grande partie dans leurs bilans et en réduisant le montant qu'elles doivent vendre aux investisseurs à court terme, selon une demi-douzaine de banquiers et d'investisseurs du marché des capitaux de la dette.

Deux personnes familières avec la pensée du syndicat bancaire ont indiqué l'expérience de Wall street avec le financement fourni pour financer le rachat de la société de logiciels d'entreprise Citrix Systems Inc comme un modèle possible.

Dans ce cas, les sociétés de Wall street ont fini par subir une perte d'environ 700 millions de dollars après avoir vendu 8,55 milliards de dollars de prêts et d'obligations, mais ont évité une perte encore plus importante en modifiant le montage, selon les sources du marché et les investisseurs.

Mais ils auraient besoin de l'accord de Musk pour toute modification de la structure de financement, et il n'y a aucune garantie qu'il soit d'accord, ont-ils dit. Reuters n'a pas pu déterminer si les banques avaient approché Musk avec une proposition.

Morgan Stanley, Barclays, MUFG, Bank of America, Société Générale, Mizuho et BNP Paribas ont refusé de commenter. Les représentants de Musk et de Twitter n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Graphique : Elon Musk contre Twitter (

Le débat, qui fait actuellement l'objet de conversations entre les banquiers d'affaires et les investisseurs en dette, offre une fenêtre sur les ravages causés à Wall street par la volte-face de Musk la semaine dernière.

Après s'être engagé dans une bataille judiciaire de plusieurs semaines pour tenter de s'en sortir, Musk a brusquement décidé qu'il conclurait son accord aux conditions initiales.

Musk, cependant, a conditionné sa proposition à sa capacité à décrocher un financement par emprunt et a maintenant jusqu'au 28 octobre pour conclure la transaction.

Roberta Goss, responsable de la plate-forme des prêts bancaires et des obligations de prêts garantis pour le gestionnaire d'investissement Pretium Partners, a déclaré que tout financement "sera difficile à vendre" aux investisseurs car le montant de la dette est presque sept fois supérieur aux bénéfices de 2 milliards de dollars prévus par Twitter pour 2022, ce qui le rend très risqué.

Musk aurait la main haute dans toute négociation avec les banques. "C'est actuellement hors de l'argent pour les banques et dans l'argent pour Musk", a déclaré Goss.

DIVERSES OPTIONS

Le montage financier de la dette comprend des prêts à effet de levier, qui sont risqués en raison du montant de la dette que l'entreprise contracte, ainsi que des obligations garanties et non garanties.

Toute vente de la dette à un large groupe d'investisseurs nécessiterait des notations de crédit des trois principales agences de notation, Moody's Investors Services, S&P et Fitch. L'analyste principal de Moody's, Neil Begley, a déclaré que les banques n'ont pas encore approché son entreprise pour de telles notations.

"Si le groupe bancaire cherche une opération à syndiquer, il recherche souvent des notations de crédit car cela agit comme un passeport pour les marchés des capitaux d'emprunt, mais nous n'avons pas encore entendu parler d'elles", a déclaré Begley.

Habituellement, de telles notations sont demandées deux à trois semaines avant une vente de dette pour donner du temps aux agences, mais Begley a déclaré qu'un délai plus court était possible étant donné que sa société a donné une notation Ba2 à Twitter lors de sa dernière émission d'obligations en février.

Selon M. Begley, le fait que les banques ne les aient pas contactés jusqu'à présent pourrait également être un signe qu'elles envisagent de conserver la dette jusqu'à ce que les marchés s'améliorent.

"Si les engagements de dette sont vraiment câblés ici, les banques pourraient devoir envisager de retarder les plans de syndication de la dette si le marché n'a pas d'appétit pour les transactions à fort effet de levier, il ne serait donc pas judicieux de venir nous voir de toute urgence", a-t-il déclaré.

TWEAK DE PAQUET

Les banques pourraient détenir davantage de dettes dans leurs livres en convertissant certaines dettes non garanties en prêts de second rang, ou prêts garantis par un nantissement, et chercher à vendre une plus grande partie des prêts à terme A (TLA), ont déclaré plusieurs banquiers et investisseurs à haut rendement.

Le TLA est considéré comme une catégorie de dette relativement plus sûre, détenue par les créanciers eux-mêmes.

En septembre, les banques finançant le rachat de Citrix ont entrepris une restructuration similaire. Elles ont évité des pertes plus importantes en ajoutant une composante TLA au paquet, selon l'une des sources qui connaît bien l'opération Citrix.

Les banques ont également vendu une plus petite partie des prêts à terme B, une catégorie de dette plus risquée, à des investisseurs institutionnels, et ont converti près de 4 milliards de dollars du paquet en un prêt de second rang qui a été conservé dans leurs livres en attendant des conditions de marché plus favorables, a déclaré la source.