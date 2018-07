CORR.Thaïlande-Quatre garçons ont été extraits en vie de la grotte

* L'opération a commencé dimanche matin à 10h00

* La mousson a repris dans la région et des pluies sont prévues les jours à venir

* Les garçons sauvés sont évacués vers un hôpital

* (Corrige le nombre de garçons sortis, qui est de quatre et non de six. Et précisions sur la suite des opérations)

par Patpicha Tanakasempipat et Panu Wongcha-um

CHIANG RAI, Thaïlande, 8 juillet (Reuters) - Quatre garçons, parmi la douzaine qui sont bloqués en profondeur dans la grotte inondée de Tham Luang dans le nord de la Thaïlande, ont pu être extraits avec succès dimanche du réseau de cavités dont ils étaient prisonniers, ont annoncé les autorités.

Au total, douze adolescents membres d'une équipe de football junior et leur entraîneur ont été pris au piège dans la grotte. L'opération de sauvetage pourrait prendre au total trois à quatre jours, en fonction de la situation météo, a déclaré un officier de l'armée engagé dans la mission de secours.

Les quatre enfants à sortir de la grotte ont été évacués par hélicoptère vers un hôpital de la ville de Chiang Rai, à 70 km de la grotte.

Les secouristes ont besoin désormais d'"environ dix heures" pour préparer la prochaine opération de sauvetage, a déclaré le chef des opérations de secours. Quatre-vingt-dix plongeurs (50 étrangers, 40 thaïlandais) sont engagés dans l'opération, a-t-il précisé.

La délicate opération de sauvetage du groupe coincé depuis une quinzaine de jours dans la grotte inondée de Tham Luang dans le nord de la Thaïlande a commencé dimanche à 10h00 locales (03h00 GMT). Le premier enfant libéré des profondeurs a pu être extrait de la grotte dimanche à 17h40 locales (10h40 GMT).

Certains des adolescents coincés n'ont que 11 ans et d'autres ne sont pas de bons nageurs, et il leur faut passer à travers des galeries étroites et submergées.

Certains boyaux sont dangereux, et le passage dans ces corridors a déjà coûté la vie ces derniers jours à un plongeur venu apporter de l'oxygène dans la grotte où s'est réfugié le groupe. Pour parvenir à la sortie, les enfants doivent plonger dans des couloirs sombres et étroits, dont la largeur n'excède pas 60 centimètres par endroits.

Partis pour explorer la grotte de Tham Luang qui se trouve dans un parc forestier de la province de Chiang Rai, près de la frontière avec la Birmanie, les garçons, âgés de 11 à 16 ans et leur entraîneur, qui a 25 ans, ont été portés disparus après leur entraînement de football le 23 juin.

ELON MUSK ENVOIE UNE ÉQUIPE

Des moyens importants sont déployés pour les adolescents et leur moniteur à leur sortie de la grotte : une unité médicale, une ambulance et un hélicoptère pour chacun d'entre eux.

Un médecin australien, qui fait partie de la mission de sauvetage de dimanche, a vérifié l'état de santé des garçons la nuit dernière et a donné son feu vert au démarrage du sauvetage, a dit Narongsak Osottanakorn.

L'opération a été déclenchée après les averses qui se sont déversées sur le réseau souterrain ces dernières 24 heures, les responsables du sauvetage estimant qu'il ne fallait plus tarder dans cette course contre la montre et la montée des eaux.

Gong Hui, un plongeur chinois qui participe à l'opération qui a attiré quelque 130 plongeurs thaïlandais et étrangers, a déclaré à Reuters samedi, avant les nouvelles pluies, que les niveaux d'eau dans la grotte avaient "beaucoup reculé", les pompages ayant permis d'évacuer des millions de litres d'eau.

Weather.com prévoit des orages qui se prolongeront jusqu'à lundi. Le temps devrait continuer à être orageux pour les deux prochaines semaines.

Le Premier ministre thaïlandais, Prayuth Chan-ocha, chef de la junte militaire qui avait pris le pouvoir en 2014, compte se rendre aux abords de la grotte lundi, a annoncé un porte-parole du gouvernement.

Une équipe de l'entreprise SpaceX du milliardaire américain Elon Musk devait arriver sur le site de la grotte dans la journée de dimanche, avec du matériel de forage, a déclaré le ministère thaïlandais de la Défense.

Elon Musk a indiqué sur Twitter qu'une équipe de sa compagnie de fusées, SpaceX, était en train de construire un mini-sous-marin pour aider au sauvetage. Il estime que la construction de cet engin prendra huit heures, auxquelles il faut ajouter 17 heures de transport vers la Thaïlande, si bien qu'il ne devrait pas pouvoir arriver sur place avant lundi.

(Avec James Pomfret; Danielle Rouquié et Eric Faye pour le service français)