Dancing Musk remet aux conducteurs les premières Teslas de la nouvelle gigafactory allemande

Elon Musk a été acclamé lorsqu'il a supervisé la remise des premières voitures fabriquées en Allemagne par Tesla dans son usine de Gruenheide mardi, marquant ainsi le début du premier centre européen du constructeur automobile américain, deux ans seulement après son annonce initiale.

De la musique forte a été jouée alors que 30 clients et leurs familles ont eu un premier aperçu de leurs nouveaux véhicules rutilants à travers un tunnel clinquant, éclairé au néon et portant la marque Tesla, applaudissant et applaudissant alors que le chef exécutif de Tesla, Musk, dansait et plaisantait avec les fans.

"C'est un grand jour pour l'usine", a déclaré Musk, le décrivant comme "un autre pas dans la direction d'un avenir durable".

Bien que le chancelier allemand Olaf Scholz, qui a également assisté à l'événement, ait loué la gigafactory comme l'avenir de l'industrie automobile, elle a fait face à une opposition et certains militants écologistes ont bloqué l'entrée de l'usine tout en déployant des bannières signalant sa forte consommation d'eau.

Deux manifestants sont descendus en rappel d'un panneau d'autoroute près de l'usine, bloquant la circulation pendant des heures après l'événement.

Musk avait espéré commencer la production de l'usine il y a huit mois, mais des retards de licence et des préoccupations locales concernant l'impact environnemental de l'usine ont retardé le processus.

Tesla a été contraint d'honorer des commandes européennes à partir de Shanghai en attendant d'obtenir sa licence allemande, ce qui a augmenté les coûts logistiques à un moment où il était confronté à des pénuries de puces à l'échelle du secteur et à d'autres perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Elle a obtenu le feu vert final des autorités locales le 4 mars pour commencer la production en Allemagne, à condition de remplir des conditions allant de l'utilisation de l'eau aux contrôles de la pollution atmosphérique.

L'ouverture de l'usine a eu lieu le même jour où le principal régulateur américain des valeurs mobilières a exhorté un juge fédéral à ne pas laisser Musk se retirer d'un accord exigeant que son utilisation de Twitter soit surveillée, ce que le dirigeant de Tesla considère comme faisant partie d'une campagne de harcèlement.

Mardi, l'action Tesla a terminé en hausse de 7,9 % pour atteindre son plus haut niveau en plus de deux mois.

COURSE AVEC VW

Les nouveaux propriétaires ont reçu la configuration Model Y Performance, un véhicule coûtant 63 990 euros (70 491 $) avec une autonomie de 514 km (320 miles), a déclaré Tesla, ajoutant que les nouvelles commandes de l'usine pourraient être livrées à partir d'avril.

Tesla a déclaré qu'environ 3 500 des 12 000 travailleurs attendus de l'usine ont été embauchés jusqu'à présent.

À pleine capacité, l'usine produira 500 000 voitures par an, soit plus que les 450 000 véhicules électriques à batterie que le rival allemand Volkswagen vendra dans le monde en 2021.

Elle produira également 50 gigawattheures (GWh) de batteries, dépassant ainsi toutes les autres usines en Allemagne. Selon les analystes, Tesla devrait d'abord importer des batteries de Chine pour ses Model Y fabriqués en Allemagne avant de lancer la production locale de batteries.

Pour l'instant, Volkswagen a toujours l'avantage dans la course à l'électrification du parc automobile européen, avec une part de marché de 25 % contre 13 % pour Tesla. Musk a déclaré que la montée en puissance de la production prendrait plus de temps que les deux ans qu'il a fallu pour construire l'usine.

JPMorgan a prédit que Gruenheide produirait environ 54 000 voitures en 2022, pour passer à 280 000 en 2023 et 500 000 en 2025.

Volkswagen, qui a reçu 95 000 commandes de VE en Europe cette année, prévoit une nouvelle usine de VE d'une valeur de 2 milliards d'euros, en plus de son installation existante à Wolfsburg et de six usines de batteries en Europe.

Mais son calendrier est en retard sur celui de Tesla, l'usine de VE devant ouvrir en 2026 et la première usine de batteries en 2023.

(1 $ = 0,9086 euros)