Dans un face-à-face avec Elon Musk, la SEC a cligné des yeux

La U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) a demandé au tribunal de condamner le milliardaire pour outrage, affirmant qu'un tweet du PDG de Tesla Inc. qui prévoyait la production du constructeur automobile, violait un accord judiciaire que Musk avait signé l'année précédente pour que certaines de ses communications soient examinées par un avocat.

En essayant de freiner ses commentaires, la SEC s'est aventurée en territoire relativement inconnu. Les règles de la SEC exigent que les entreprises publiques et leurs dirigeants divulguent des informations précises qui peuvent être importantes pour les investisseurs par des canaux que les investisseurs savent surveiller. Elles ne précisent généralement pas comment les entreprises doivent s'y prendre.

Mais les remarques faites en 2019 par la juge Alison Nathan - qui a trouvé que les termes de l'accord entre Musk et la SEC étaient "mous" et les a exhortés à trouver un arrangement - ont fait tomber la confiance parmi les fonctionnaires supervisant l'affaire que les tribunaux les soutiendraient s'ils tentaient de poursuivre son activité sur Twitter, ont déclaré les quatre sources.

Des entretiens avec des personnes connaissant bien la situation - ainsi qu'un examen des documents judiciaires, des courriels de la SEC et de Tesla obtenus par les médias par le biais d'une demande de documents publics - ont montré qu'à la suite des commentaires de Nathan, les responsables de la SEC ont choisi d'exhorter Musk à se conformer à l'accord, plutôt que de poursuivre l'exécution par le biais des tribunaux.

Les porte-parole de la SEC ont refusé de faire des commentaires sur les mesures d'application qu'elle a prises à l'égard de Musk. Les porte-parole de Tesla et de Twitter et un représentant du juge Nathan n'ont pas répondu aux demandes de commentaires pour cette histoire.

L'avocat de Musk, Alex Spiro, n'a pas répondu aux demandes de commentaires sur les délibérations de la SEC, mais les dossiers judiciaires et les courriels de Tesla montrent que lui et d'autres avocats du patron de Tesla contestent que les tweets de Musk aient violé l'accord.

L'utilisation des médias sociaux par Musk faisant l'objet d'un examen minutieux après son offre d'achat de Twitter, les entretiens et les documents éclairent la vision du régulateur sur sa relation avec le milliardaire, aujourd'hui l'homme le plus riche du monde. Il a 95 millions de followers sur Twitter et a traité la SEC de "bâtards" dans une interview en avril.

Les sources ont déclaré qu'elles n'étaient pas au courant de la pensée actuelle de la SEC, qui est sous une nouvelle direction depuis que le président Joe Biden a pris ses fonctions en janvier 2021. Sous la direction de son nouveau président, Gary Gensler, l'agence s'est engagée à sévir contre les fautes répétées et à faire pression pour obtenir des sanctions plus sévères.

Elle a récemment ouvert de nouvelles enquêtes sur Musk. Parmi elles, une enquête sur deux de ses tweets de novembre demandant s'il devait vendre des actions de Tesla, montrent des documents judiciaires concernant le règlement de Musk avec la SEC.

En mars, Nathan a été promu à la 2e cour d'appel du circuit américain, basée à New York. Un juge nouvellement affecté à l'affaire, Lewis Liman, a statué en faveur de la SEC le mois dernier.

"INFORMATIONS MATÉRIELLES"

Le combat de la SEC avec Musk a commencé le 7 août 2018, lorsque le PDG, dont la société avait demandé aux investisseurs de surveiller son fil Twitter depuis 2013, a fait grimper en flèche les actions de Tesla en tweetant "financement sécurisé" pour rendre la société cotée en bourse privée. La SEC a ouvert une enquête : Elle a découvert que Musk, à l'époque, n'avait même pas discuté des principaux termes de l'accord avec une source de financement potentielle, comme l'ont montré plus tard les documents judiciaires de la SEC.

Musk affirme que le financement était assuré.

En septembre 2018, les responsables de l'agence ont dit à Musk qu'il avait le choix : Combattre les accusations sévères concernant le tweet au tribunal ou régler et subir des pénalités moins importantes, a déclaré l'une des sources.Les actions Tesla étaient autour de 300 $, contre plus de 650 $ aujourd'hui. Musk a accepté de régler.

Au cours de l'audience du 4 avril 2019, dans des commentaires adressés à la SEC sur le langage du règlement concernant les tweets qui devraient être examinés, Nathan a déclaré : "Ce cas est inhabituel." Son exploration des termes du règlement n'a pas été rapportée en détail auparavant.

Le règlement exige que Tesla mette en place un processus de supervision de toutes les communications de Musk concernant l'entreprise, y compris l'embauche ou la désignation d'un "avocat expérimenté en matière de valeurs mobilières" pour contrôler les messages sur les médias sociaux. Musk a également accepté de certifier par écrit qu'il s'était mis en conformité, et d'en fournir la preuve ; et de quitter la présidence de Tesla tout en restant PDG. Aucune date de fin n'a été fixée pour cet arrangement.

Le processus de contrôle exigeait que Musk demande une pré-approbation pour les communications écrites - y compris les tweets - qui contenaient "ou pouvaient raisonnablement contenir" des informations importantes pour les actionnaires de Tesla.

Mais la décision de savoir si elles contenaient des informations importantes était laissée à Musk et à Tesla.

Moins de six mois plus tard, le 19 février 2019, Musk a tweeté que Tesla fabriquerait "environ 500k" voitures cette année-là. Si cela n'a pas été vérifié, on peut dire qu'il s'agissait d'une violation du règlement, car les chiffres de production peuvent être des informations sensibles au marché, ont déclaré les responsables de la SEC dans les documents judiciaires.

Le personnel de la SEC a demandé à Tesla si Musk avait soumis le tweet pour vérification. Il ne l'avait pas fait, les avocats de Tesla ont dit à la SEC. La SEC a déclaré dans sa plainte au tribunal que lorsqu'elle a examiné le tweet de février 2019, elle a constaté que Musk n'avait pas demandé d'approbation préalable pour les tweets liés à Tesla depuis le début du système de filtrage. Son avocat a déclaré au tribunal : "M. Musk a tweeté plus de 80 fois à propos de Tesla, et la SEC n'a rien pensé de tout cela. Nous avons supposé que tout le monde procédait de bonne foi".

Les avocats de Tesla ont déclaré dans un dépôt au tribunal que Musk n'avait pas demandé d'approbation préalable parce qu'il "n'a pas tweeté d'informations importantes concernant Tesla."

"PANTALON DE RAISONNABILITÉ"

Pour les fonctionnaires de la SEC, la violation de Musk était claire, ont déclaré quatre des sources à Reuters.

En avril 2019, ils sont allés au tribunal de New York pour faire valoir que Musk devrait être détenu pour outrage au tribunal - une accusation grave qui peut entraîner des amendes ou une peine de prison. La SEC voulait que le tribunal ordonne à Musk de faire un rapport mensuel à l'agence sur sa conformité et d'appliquer des amendes croissantes en cas de violation, a déclaré son avocat au juge lors de l'audience.

Les responsables de la SEC pensaient avoir le dessus car ils estimaient que la violation était sans ambiguïté, ont déclaré les quatre sources, dont deux ont une connaissance directe de l'affaire.

Suite à un arrêt de la Cour suprême de 1976, les règles de la SEC ont défini les informations importantes qu'une société publique doit divulguer comme des questions qu'"un investisseur raisonnable" serait susceptible de considérer comme importantes. L'exigence de l'autorité de réglementation dans l'accord avec Musk était plus large que cela, a-t-elle déclaré à la cour : "Nous dirions que cela signifie essentiellement qu'à moins qu'une chose ne soit manifestement immatérielle, elle doit être approuvée au préalable."

Les avocats de Musk ont déclaré au tribunal que l'interprétation par la SEC des exigences de contrôle de l'accord était "incorrecte" et "trop large".

Le juge Nathan a contesté ce qu'elle a décrit comme la norme "molle" de l'accord pour déterminer si un tweet était important, comme le montre la transcription du tribunal ; elle a également convenu avec l'avocat de Musk que la SEC aurait dû essayer de résoudre le problème à l'amiable, en disant : "Cela montre qu'il est temps de trouver une solution".

Nathan n'a pas conclu si les tweets étaient matériels, ni statué sur la motion d'outrage, disant : "Mon appel à l'action est que tout le monde prenne une grande respiration, mette son pantalon de raisonnabilité et trouve une solution."

Les responsables de la SEC ont estimé qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de réviser le règlement, selon les quatre sources. La SEC, Tesla et Musk ont convenu d'être plus précis quant aux commentaires qui doivent être approuvés au préalable - notamment les déclarations sur la situation financière de Tesla, les transactions proposées ou potentielles, les chiffres de production et les projections de performance.

Nathan a approuvé cet accord révisé le 30 avril 2019.

LES TWEETS CONTINUENT

Au cours des mois suivants, les responsables de la SEC ont estimé que Musk avait repoussé les limites de l'accord révisé, mais qu'ils hésitaient à retourner au tribunal, craignant que Nathan ne rejette leur plainte et ne les réprimande pour avoir ramené la question, ont déclaré trois sources.

Le 29 juillet 2019, Musk a tweeté qu'il espérait fabriquer "1 000 toits solaires" par semaine d'ici la fin de l'année ; et le 1er mai 2020 que le prix de l'action de Tesla était "trop élevé". Chaque tweet a incité la SEC à contacter Tesla et les avocats de Musk pour savoir s'ils avaient été pré-approuvés, selon la correspondance de la SEC envoyée à Tesla à ce sujet, obtenue par des demandes de documents publics.

Musk n'avait pas demandé d'approbation préalable ; les avocats de Tesla ont fait valoir dans les courriels adressés à la SEC que ce n'était pas nécessaire. Le régulateur n'était pas d'accord. La SEC a déclaré dans des courriels qu'elle essayait de régler le différend "dans l'esprit de la directive de la Cour", mais que Tesla et les avocats de Musk avaient refusé de fournir les documents demandés ou d'avoir un "dialogue productif" avec le personnel de la SEC.

En juin 2020, la SEC a envoyé un courriel à Musk l'informant que la "position de la SEC est que vous avez violé" le règlement.

Cependant, au lieu de retourner au tribunal, la SEC a déclaré : "À l'avenir, nous vous exhortons à vous conformer".

Certains fonctionnaires de la SEC ont estimé que le règlement contraignait Musk dans une certaine mesure, ce qui a contribué à protéger les investisseurs, ont déclaré les quatre sources.

La SEC était également mal à l'aise face aux risques de l'étape la plus extrême - abandonner l'accord et entamer une procédure judiciaire - étant donné les ressources de Musk, ont déclaré quatre des sources.

En outre, Musk était et reste le principal actionnaire de Tesla, avec environ 16 % des actions à la fin du mois d'avril. Il pourrait donc être difficile de faire valoir que l'interdire en tant qu'administrateur ou dirigeant d'une société publique était dans l'intérêt des actionnaires ou permettrait de desserrer son emprise sur Tesla, ont déclaré deux des sources.

En mars, Musk a demandé au tribunal d'annuler son accord avec la SEC.

Le nouveau juge dans l'affaire, Liman, a rejeté l'appel de Musk en avril. Il a estimé que le milliardaire "déplorait" l'accord de 2018 maintenant qu'il estimait que Tesla était "invincible" [L2N2WP1WY]. Un représentant du tribunal a déclaré que Liman ne ferait aucun commentaire.