Exclusif - Les banques de M. Musk vont comptabiliser les pertes sur les prêts de Twitter, afin d'éviter de grosses pertes -sources

Les banques vendent généralement de tels prêts aux investisseurs au moment de la transaction. Mais les créanciers de Twitter, menés par Morgan Stanley, pourraient subir des pertes de plusieurs milliards de dollars s'ils essayaient de le faire maintenant, car les investisseurs hésitent à acheter des dettes risquées en période d'incertitude économique, selon les participants au marché. En outre, Twitter a vu les annonceurs fuir en raison des inquiétudes suscitées par l'approche de Musk en matière de surveillance des tweets, ce qui a affecté ses revenus et sa capacité à payer les intérêts de la dette.

Les banques doivent encore évaluer le prêt à sa valeur marchande dans leurs livres et mettre de côté des fonds pour les pertes qui sont déclarées dans les résultats trimestriels. Toutefois, en l'absence d'un prix déterminé par les ventes réelles de la dette, chaque banque peut décider du montant de la dépréciation en fonction de ses vérifications du marché et de son jugement, selon les trois sources qui connaissent bien le processus de détermination de la valeur de ces prêts.

La plus grande partie de la dette - 10 milliards de dollars de prêts décrochés par les actifs de Twitter - pourrait devoir être dépréciée de 20 %, selon l'une des sources. Le coup sur le prêt, réparti entre sept banques, pourrait probablement être géré par la plupart des entreprises sans créer un impact significatif sur les bénéfices, a ajouté la source.

Une autre des trois sources ayant une connaissance directe de la question a estimé que certaines banques pourraient ne prendre qu'une dépréciation de 5 à 10 % sur la partie décrochée du prêt.

Les délibérations sur la manière dont certaines de ces banques envisagent de comptabiliser ces pertes n'ont pas été rapportées précédemment. Elles surviennent alors que les banques de Wall street se préparent à une baisse des bénéfices du quatrième trimestre en raison d'un effondrement des revenus de la banque d'investissement et d'une augmentation des réserves pour pertes sur prêts dans un contexte d'affaiblissement de l'économie mondiale.

Trois sources du secteur bancaire ont déclaré que les 3 milliards de dollars restants, qui ne sont pas garantis, pourraient entraîner des pertes plus importantes pour les sept banques Twitter. Reuters n'a pas pu déterminer de combien les banques prévoyaient de déprécier la partie non garantie de la dette.

Les prêteurs ont envisagé de remplacer la partie non garantie de la dette par un prêt à Musk garanti par ses actions de Tesla Inc, le constructeur de voitures électriques, a déclaré l'une des sources au courant des discussions. Musk a toutefois déclaré qu'il était préférable d'éviter de tels prêts dans le contexte macroéconomique actuel. Bloomberg a précédemment rapporté la possibilité d'un prêt sur marge.

Outre Morgan Stanley, le syndicat comprend Bank of America Corp, Barclays Plc, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, BNP Paribas SA, Mizuho Financial Group Inc et Société Générale SA.

SocGen, Musk et les représentants de Twitter n'ont pas répondu aux demandes de commentaires par e-mail. Les représentants des autres banques ont refusé de commenter.

FLEXIBILITÉ COMPTABLE

Selon les normes comptables, les banques doivent évaluer le prêt à sa valeur de marché lorsque certaines d'entre elles déclareront leurs bénéfices pour le quatrième trimestre en janvier, ont déclaré plusieurs banquiers et comptables.

Mais avec l'arrêt de l'activité du marché, les banques disposent d'une assez grande flexibilité sur la manière de les évaluer, ce qui signifie que chacune d'entre elles pourrait les évaluer différemment. Elles disposent également d'une marge de manœuvre sur la manière de déclarer toute dépréciation et le temps qu'elles prennent pour vendre la dette. Après la crise financière de 2008, les opérations de prêts à effet de levier ont mis des années à se dénouer.

Chaque banque ferait des vérifications de marché auprès de deux ou trois acheteurs potentiels pour arriver à une valeur des prêts, avec laquelle un auditeur devrait être d'accord, a dit l'une des trois sources.

Cette personne, qui connaît bien le mode de pensée de l'une des banques du syndicat de prêts, a ajouté que certains créanciers sont susceptibles d'accepter une perte moins importante au départ et de l'amortir au fil du temps si les évaluations continuent à se détériorer.

Les pertes projetées pourraient également être réparties entre les divisions de banque d'investissement et de négociation, ce qui les rendrait suffisamment faibles pour ne pas devoir être divulguées séparément, a déclaré l'une des sources. Toute dépréciation serait probablement divisée en plusieurs morceaux et étalée sur plusieurs mois, ce qui réduirait l'impact sur les bénéfices d'un trimestre donné, ont déclaré deux des sources ayant une connaissance directe de la question.

Certains acteurs du marché s'attendent à ce que les pertes liées à la dette soient importantes, à moins que les conditions du marché ne s'améliorent. Deux des sources du secteur bancaire ont déclaré que si les banques essayaient de vendre les prêts maintenant, elles n'obtiendraient pas plus de 60 cents par dollar sur l'obligation décrochée et un prix encore plus bas sur la partie non décrochée. Cela représenterait des milliards de dollars de pertes pour le syndicat dans son ensemble.

En septembre, les créanciers de Wall street dirigés par Bank of America ont subi une perte de 700 millions de dollars sur la vente d'environ 4,55 milliards de dollars de dettes soutenant l'acquisition par emprunt de l'entreprise de logiciels d'entreprise Citrix Systems Inc.

Quelque 35 à 40 milliards de dollars de prêts de ce type sont bloqués dans les livres des banques, selon deux banquiers spécialisés dans les titres à revenu fixe.

Les banquiers de Twitter, cependant, sont plus optimistes. "Je ne parierais pas contre Elon Musk", a déclaré James Gorman, directeur général de Morgan Stanley, dans une interview à Reuters NEXT au début du mois. "Nous ne nous mettons pas derrière ce genre d'entreprise et ce genre d'opportunité à moins de croire qu'elle est réelle."