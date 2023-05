Italie: Union SpaceX-Unipol pour aider les victimes des inondations

MILAN (Reuters) - SpaceX, la société d'Elon Musk, et Unipol Gruppo ont accepté d'unir leurs forces pour aider les personnes touchées par les inondations dans le nord de l'Italie à se connecter à Internet, ce qui facilitera les opérations de sauvetage, a déclaré l'assureur italien samedi.

Des pluies torrentielles ont dévasté l'est de la région italienne d'Émilie-Romagne, tuant 14 personnes, causant des milliards d'euros de dégâts et frappant tout particulièrement le secteur agricole.

Environ 36.000 personnes ont été contraintes de quitter leur domicile et nombre de celles qui sont restées dans les zones inondées n'ont plus d'électricité. Les opérations de secours sont entravées par une météo toujours agitée et par les perturbations des liaisons téléphoniques.

Dans le cadre de leur accord, Unipol a acquis les terminaux Internet par satellite Starlink de SpaceX et les mettra à la disposition des sauveteurs, des hôpitaux et du public. SpaceX positionne ses satellites de manière à donner la priorité à la région d'Émilie-Romagne et à améliorer la couverture.

"SpaceX, Starlink et Tesla sont heureux de pouvoir aider l'Italie et les personnes touchées par les inondations", a déclaré Elon Musk dans un communiqué.

(Reportage de Gianluca Semeraro, version française Benjamin Mallet)