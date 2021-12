L'année en chiffres : Musk, mèmes et crypto

2 500 %, c'est le gain réalisé par les actions de GameStop en janvier, au milieu d'un commerce frénétique de ce que l'on appelle les "mèmes stocks". L'action a perdu une grande partie de ces gains, mais elle terminera tout de même l'année 2021 à un niveau beaucoup plus élevé qu'au début. Les investisseurs attendent de voir si les investisseurs particuliers sur Reddit continueront à diriger les marchés en 2022... ou si les choses ennuyeuses comme les flux de trésorerie et les bénéfices reviennent à la mode.

Tesla a atteint une valeur de marché de 1 000 milliards de dollars cette année, rejoignant ainsi Apple, Amazon, Microsoft et Alphabet qui ont dépassé ce niveau. Le fondateur Elon Musk semblait être partout, faisant trembler les marchés des cryptomonnaies avec des commentaires aléatoires, vendant des milliards de dollars de ses actions, et apparaissant comme la personne de l'année du magazine Time.

"Nous devons être inspirés par l'avenir. Et n'oubliez pas d'avoir des enfants, c'est important."

Le dogecoin a gagné plus de 12 000 % en mai, et son rival, le mème-coin shiba inu, a également grimpé en flèche à un moment donné, bien que les deux aient ensuite perdu une grande partie de leurs gains. Dans un contexte de forte volatilité, qui n'est pas toujours entièrement imputable à Musk, le bitcoin est resté le roi des monnaies électroniques. Au cours de l'année, il a atteint plus d'une fois de nouveaux niveaux record.

Le prix d'une création numérique de l'artiste américain Beeple a atteint près de 70 millions de dollars. Elle a été vendue sous la forme d'un jeton dit non fongible, et le marché de ces actifs numériques a explosé. Au troisième trimestre, les ventes de NFT ont atteint 10,7 milliards de dollars, soit huit fois plus qu'au cours des trois mois précédents.

Et le Nasdaq a gagné environ 23 % cette année. En dehors des actions de mèmes, c'était un cas de gagnant qui prend presque tout. Environ deux tiers des gains ont été réalisés par cinq valeurs seulement : Microsoft, Google, Apple, Nvidia et Tesla. Les actions chinoises ont toutefois chuté, dans un contexte de répression à l'encontre de ses titans technologiques.