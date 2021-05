Le Dogecoin sous les feux de la rampe alors que Musk, qui soutient les crypto-monnaies, fait une apparition au "SNL".

NEW YORK, 7 mai (Reuters) - Avec l'envolée du prix du dogecoin, les investisseurs attendent avec impatience la participation d'Elon Musk à l'émission humoristique "Saturday Night Live" de ce week-end, après que les tweets du milliardaire aient transformé cette monnaie numérique autrefois obscure en un rêve pour les spéculateurs.

Le directeur général de Tesla Inc. présentera l'émission à 23 h 30 EDT samedi (3 h 30 GMT dimanche). Le moment choisi permet à M. Musk, qui est également connu pour être un passionné de crypto-monnaies, de revenir sous les feux de la rampe au moment même où l'action de Tesla s'essouffle après le rallye monstre de l'année dernière.

Musk est le rare magnat des affaires à être invité à animer la vénérable émission télévisée humoristique.

Le PDG non conventionnel a publié de nombreux commentaires sur les crypto-monnaies sur Twitter et a critiqué le vieil argent liquide ordinaire pour avoir des taux d'intérêt réels négatifs. "Seul un imbécile ne regarderait pas ailleurs", a-t-il déclaré en février.

Ses tweets cryptiques "Doge" et "Dogecoin est la crypto du peuple" ce mois-là ont donné le coup d'envoi d'un rallye du dogecoin - créé comme une blague sur le bitcoin et l'ethereum plus grand public - qui ne s'est toujours pas arrêté.

"Je suis un joker, on ne sait pas ce que je pourrais faire", a plaisanté Musk, portant un bandana noir, cette semaine dans une vidéo promotionnelle de l'émission aux côtés de l'invitée musicale Miley Cyrus. "Pareil pour moi", a répondu Cyrus. "Les règles ? Non merci."

Jeudi, Musk a tweeté : "Les crypto-monnaies sont prometteuses, mais s'il vous plaît, investissez avec prudence !" avec un clip vidéo joint dans lequel il a dit : "il faut considérer cela comme de la spéculation à ce stade. Et donc, vous savez, ne vous aventurez pas trop loin dans la spéculation sur les crypto-monnaies..."

Mais il a également déclaré, dans la vidéo, que les crypto-monnaies ont "de bonnes chances" de devenir ce qu'il appelle "la future monnaie de la terre."

"Mon dogecoin a augmenté après votre tweet", a crié une personne à Musk dans la vidéo. "Vous êtes incroyable. Comment avez-vous fait ?

Sur le site de suivi des données cryptographiques CoinGecko.com, le dogecoin a bondi de plus de 800 % au cours du mois dernier et est désormais la quatrième monnaie numérique, avec une capitalisation boursière de 81 milliards de dollars. Il était en hausse de près de 14 % sur la journée à 0,62 $.

Elle a dépassé des crypto-monnaies plus largement utilisées comme le litecoin et le tether.

"La dernière flambée du dogecoin s'inscrit dans le prolongement de la tendance à la théorie de l'imbécile que nous avons observée ces deux derniers mois", a déclaré David Kimberley, analyste chez Freetrade, une application d'investissement.

"De plus en plus de gens sont conscients de ce qui se passe et cherchent à sauter dans le train de la gloire pour gagner de l'argent rapidement. Il est très probable que le fait qu'Elon Musk pompe la pièce demain à la télévision américaine aux heures de grande écoute ne servira qu'à aggraver les choses et à faire monter le prix."

En février, Tesla a déclaré qu'elle avait acheté pour 1,5 milliard de dollars de bitcoins et qu'elle l'accepterait bientôt comme mode de paiement pour ses voitures électriques, un grand pas vers l'acceptation générale qui a fait grimper le bitcoin à un niveau record de près de 62 000 dollars.

L'action Tesla a clôturé en hausse de 1,3 % à 672,37 dollars vendredi.

(Reportage de Gertrude Chavez-Dreyfuss et Alden Bentley à New York, et de Noel Randewich et Hyunjoo Jin à San Francisco ; édition de Matthew Lewis)