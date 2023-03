Les filles afghanes se tournent vers les cours en ligne en raison de l'insuffisance de l'internet

Mais lorsque le professeur demande à Sofia de lire un passage, l'écran de son ordinateur se fige.

Elle demande à plusieurs reprises "Vous m'entendez ?" et vérifie sa connexion.

Au bout d'un moment, son ordinateur reprend vie.

"Comme d'habitude", soupire un camarade de classe tout aussi frustré par la médiocrité des communications, alors que la classe reprend.

Sofia, 22 ans, fait partie du flot croissant de jeunes filles et de femmes afghanes qui se connectent en dernier recours pour contourner les restrictions imposées par l'administration talibane en matière d'études et de travail.

Les responsables talibans, invoquant ce qu'ils appellent des problèmes liés notamment à la tenue vestimentaire islamique, ont fermé les lycées pour filles, leur ont interdit l'accès aux universités et ont empêché la plupart des femmes de travailler dans des organisations non gouvernementales.

L'un des changements les plus frappants depuis que les talibans ont pris le pouvoir entre 1996 et 2001 est l'explosion de l'internet.

Pratiquement personne n'avait accès à l'internet lorsque les talibans ont été chassés du pouvoir dans les semaines qui ont suivi les attentats du 11 septembre 2001 contre les États-Unis.

Après près de deux décennies d'intervention et d'engagement occidental dans le monde, 18 % de la population avait accès à l'internet, selon la Banque mondiale.

L'administration talibane a autorisé les filles à étudier individuellement à la maison et n'a pas pris de mesures pour interdire l'internet, que ses responsables utilisent pour faire des annonces via les médias sociaux.

Cependant, les filles et les femmes sont confrontées à une multitude de problèmes allant des coupures d'électricité aux lenteurs paralysantes de l'internet, sans parler du coût des ordinateurs et du wifi dans un pays où 97 % de la population vit dans la pauvreté.

"Pour les filles afghanes, le problème de l'internet est terrible", a déclaré Sofia.

Son école en ligne, la Rumi Academy, a vu ses effectifs, essentiellement féminins, passer d'une cinquantaine d'élèves à plus de 500 après la prise du pouvoir par les talibans en 2021.

Elle a reçu des centaines de demandes supplémentaires, mais ne peut pas les inscrire pour le moment en raison d'un manque de fonds pour les enseignants et pour payer l'équipement et les forfaits Internet, a déclaré un représentant de l'académie.

TROP DIFFICILE

Sakina Nazari a essayé une classe de langue virtuelle chez elle, dans l'ouest de Kaboul, pendant une semaine, après avoir été forcée de quitter son université en décembre. Mais elle l'a abandonnée par frustration après avoir rencontré des problèmes.

"Je n'ai pas pu continuer", a-t-elle déclaré. "Il est trop difficile d'accéder à l'internet en Afghanistan et il arrive que nous n'ayons qu'une demi-heure d'électricité en 24 heures.

La société Ookla, basée à Seattle, qui compile les vitesses de l'internet dans le monde, a classé l'internet mobile afghan comme le plus lent des 137 pays et l'internet fixe comme le deuxième plus lent des 180 pays.

Certains Afghans ont commencé à demander à Elon Musk, directeur général de SpaceX, d'introduire son service d'internet par satellite Starlink en Afghanistan, comme il l'a fait en Ukraine et en Iran, en postant des demandes d'aide sur Twitter, dont il est le propriétaire.

"Nous demandons également à Elon Musk de nous aider", a déclaré Sofia.

"S'ils pouvaient (introduire) cela en Afghanistan, cela aurait un impact très, très important pour les femmes".

Les porte-parole de SpaceX n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les écoles en ligne font de leur mieux pour accueillir les élèves afghans.

Daniel Kalmanson, porte-parole de l'Université du peuple en ligne, qui a reçu plus de 15 000 demandes d'inscription de filles et de femmes afghanes depuis la prise du pouvoir par les talibans, a déclaré que les étudiants pouvaient assister aux cours à tout moment lorsque les conditions le permettaient, et que les professeurs accordaient des prolongations pour les devoirs et les examens lorsque les étudiants étaient confrontés à des problèmes de connexion.

Le groupe à but non lucratif Learn Afghanistan, qui gère plusieurs écoles communautaires dans lesquelles certains enseignants dispensent des cours à distance, met gratuitement à disposition son programme d'études dans les principales langues afghanes.

Sa directrice exécutive, Pashtana Durrani, a déclaré que l'association veillait également à ce que les cours soient diffusés par la radio, qui est largement utilisée dans les zones rurales. Elle travaille avec des entreprises internationales pour trouver des solutions au problème de l'accès insuffisant à l'internet, mais n'a pas pu donner plus de détails.

"L'Afghanistan doit être un pays où l'internet est accessible, les appareils numériques doivent être introduits", a déclaré Mme Durrani.

Sofia a déclaré que les femmes afghanes s'étaient habituées aux problèmes au fil des années de guerre et qu'elles persévéreraient quoi qu'il arrive.

"Nous avons toujours des rêves et nous n'abandonnerons jamais.