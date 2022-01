Les investisseurs de Telsa demandent au juge d'ordonner à Musk de rembourser 13 milliards de dollars pour l'accord avec SolarCity.

Les actionnaires de Tesla Inc ont exhorté mardi un juge à constater qu' Elon Musk a contraint le conseil d'administration de l'entreprise à conclure un accord en 2016 pour SolarCity et ont demandé que le chef d'entreprise soit condamné à payer à l'entreprise de véhicules électriques l'un des plus gros jugements jamais rendus, soit 13 milliards de dollars.

"Cette affaire a toujours consisté à déterminer si l'acquisition de SolarCity était un sauvetage de la détresse financière, un renflouement, orchestré par Elon Musk", a déclaré Randy Baron, un avocat des actionnaires, au début de sa plaidoirie.

Les arguments finaux ont rappelé les principales conclusions d'un procès de 10 jours en juillet, au cours duquel M. Musk a passé deux jours à la barre pour défendre l'opération.

L'action en justice intentée par des fonds de pension syndicaux et des gestionnaires d'actifs allègue que M. Musk a fait pression sur le conseil d'administration de Tesla pour qu'il approuve l'opération en faveur de SolarCity, une entreprise à court de liquidités dont il était le principal actionnaire.

Musk a rétorqué que l'opération faisait partie d'un plan directeur vieux de dix ans visant à créer une entreprise verticalement intégrée qui transformerait la production et la consommation d'énergie grâce aux panneaux de toit de SolarCity et aux voitures et batteries de Tesla.

Evan Chesler, l'un des avocats représentant Musk, a déclaré à l'audience que l'opération n'était pas un renflouement et que SolarCity était loin d'être insolvable et que ses finances ressemblaient à celles de nombreuses entreprises technologiques à forte croissance.

"Ils ont construit des milliards de dollars de valeur à long terme", a déclaré Chesler à propos de SolarCity.

La transaction entièrement en actions était évaluée à 2,6 milliards de dollars en 2016, mais depuis lors, l'action de Telsa a grimpé en flèche.

L'avocat des actionnaires, Lee Rudy, a exhorté le vice-chancelier Joseph Slights de la Cour de chancellerie du Delaware à ordonner à Musk de rendre les actions Tesla qu'il a reçues, qui vaudraient environ 13 milliards de dollars à leur prix actuel.

M. Musk a déclaré dans des documents judiciaires qu'une telle somme représenterait au moins cinq fois le montant le plus élevé jamais accordé dans le cadre d'un procès d'actionnaires comparable et a qualifié cette somme d'"aubaine" pour les plaignants.

M. Rudy a déclaré que les juges devraient tenir compte du mépris de M. Musk pour le processus de déposition et de procès, au cours duquel il s'est heurté à plusieurs reprises aux avocats des actionnaires et les a insultés.

"Ce serait une aubaine pour Elon Musk s'il pouvait conserver des actions qu'il n'aurait jamais dû obtenir en premier lieu", a déclaré Rudy.

M. Chesler a qualifié de "grotesque" la demande d'ordonner à Musk de restituer les actions issues de la transaction et a déclaré qu'elle ignorait cinq années de succès sans précédent pour Tesla.

L'action de Tesla est restée stable, aux alentours de 1 049 dollars.

Telsa a acquis SolarCity alors que le constructeur de véhicules électriques approchait du lancement de son modèle 3, une berline grand public essentielle à sa stratégie. Les actionnaires affirment que l'opération était une distraction inutile et qu'elle a fait peser sur Tesla les difficultés financières et la dette de SolarCity.

Les actionnaires affirment que, bien qu'il ne possède que 22 % de Tesla, Musk était un actionnaire de contrôle en raison de ses liens avec les membres du conseil d'administration et de son style dominateur. Si les plaignants parviennent à le prouver, il est plus probable que le tribunal conclue que l'accord était injuste pour les actionnaires.

Musk a toujours dit au tribunal que le conseil d'administration de Tesla s'était principalement occupé de la transaction SolarCity et qu'il s'était retiré des négociations sur le prix.

Musk a défendu à plusieurs reprises la transaction SolarCity en disant que l'entreprise devait être acquise rapidement ou trouver un financement pour résoudre son dangereux manque de liquidités.

M. Slights a déclaré la semaine dernière qu'il avait l'intention de prendre sa retraite dans les mois à venir et qu'une action en justice connexe intentée par des actionnaires pour contester la rémunération record de M. Musk avait été transférée de M. Slights à un autre juge. (Reportage de Tom Hals à Wilmington, Delaware ; Montage de Bernard Orr)