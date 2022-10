Musk a licencié les cadres de Twitter pour tenter d'éviter les paiements, licenciements prévus - rapports

M. Musk a licencié le directeur général de Twitter, Parag Agrawal, le directeur financier, Ned Segal, et le responsable des affaires juridiques et de la politique, Vijaya Gadde, à l'issue du rachat très médiatisé de la plateforme de médias sociaux, pour un montant de 44 milliards de dollars, jeudi, ont déclaré à Reuters des personnes au fait de la question.

Il les avait accusés de l'avoir trompé, lui et les investisseurs de Twitter, sur le nombre de faux comptes sur la plateforme. Selon la société de recherche Equilar, les dirigeants devaient recevoir des indemnités de séparation totalisant quelque 122 millions de dollars.

Citant des personnes non identifiées connaissant bien le dossier, The Information a rapporté qu'Elon Musk a licencié quatre cadres supérieurs de Twitter, dont Agrawal et Segal, "pour cause", dans un effort apparent pour éviter les indemnités de départ et les attributions d'actions non acquises.

Dans un tweet samedi, l'analyste Rich Greenfield de LightShed a déclaré que Musk a licencié les principaux cadres de Twitter "pour cause", empêchant ainsi l'acquisition de leurs actions non acquises dans le cadre d'un changement de contrôle.

Twitter n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters.

Reuters n'a pas été en mesure d'entrer immédiatement en contact avec les cadres licenciés.

Courtney Yu, directeur de recherche chez Equilar, a déclaré vendredi à Reuters que les dirigeants de Twitter licenciés "devraient recevoir ces indemnités (de départ) à moins qu'Elon Musk n'ait un motif de licenciement, le motif étant généralement qu'ils ont enfreint la loi ou violé la politique de l'entreprise".

Entre-temps, le New York Times a rapporté samedi que Musk a ordonné des suppressions de postes dans toute l'entreprise, certaines équipes devant être réduites plus que d'autres et les licenciements auraient lieu avant la date du 1er novembre, date à laquelle les employés devaient recevoir des attributions d'actions dans le cadre de leur rémunération.

Citant des personnes non identifiées connaissant bien le dossier, le Times a indiqué que les suppressions de postes pourraient commencer dès samedi.