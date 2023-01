Musk déclare que ses rivaux chinois "travaillent plus dur et plus intelligemment".

La Chine est le deuxième marché le plus important de Tesla Inc. - elle représentera environ deux tiers de toutes les ventes de véhicules électriques dans le monde en 2022 - et le siège de la plus grande usine de Tesla.

C'est également un marché qui a adopté les VE et qui regorge de rivaux se disputant le style et le prix, notamment Xpeng, Nio et BYD Co Ltd.

En publiant ses résultats financiers mercredi, Tesla a déclaré qu'ils montraient que les récentes baisses de prix importantes stimulaient la demande, et que l'entreprise réduisait ses coûts en vue de croître à travers ce qui, selon Musk, sera une récession cette année.

Interrogé sur la concurrence de Tesla, Musk a répondu qu'il respectait les entreprises automobiles en Chine, qualifiant ce marché de plus compétitif au monde. Musk n'a pas identifié de constructeurs automobiles chinois par leur nom.

"Ils travaillent le plus dur et ils travaillent le plus intelligemment", a-t-il déclaré. "Et donc nous devinons qu'il y a probablement une entreprise chinoise qui a le plus de chances d'être la deuxième après Tesla."

Tesla a récemment promu le chef de la Chine, Tom Zhu, pour diriger les usines américaines et les ventes en Amérique du Nord et en Europe, a rapporté Reuters.

"Notre équipe est en train de gagner en Chine. Et je pense que nous sommes réellement capables d'attirer les meilleurs talents en Chine. Nous espérons donc que cela continuera."

Tesla a réduit ses prix en réponse à la concurrence croissante et au ralentissement de la demande en Chine, suivis par des réductions aux États-Unis et sur d'autres marchés.

Musk a déjà fait l'éloge des travailleurs et des concurrents chinois.

En 2021, il a qualifié les constructeurs automobiles chinois de "plus compétitifs au monde", affirmant que certains d'entre eux sont très bons en matière de logiciels. Il a également déclaré que les travailleurs chinois avaient "brûlé l'huile de 3 heures du matin" pour maintenir les usines de Tesla en fonctionnement pendant les lockdowns du COVID l'année dernière.