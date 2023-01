Musk mise gros pour battre les actionnaires lors du procès "financement décroché".

Musk double essentiellement la mise après avoir subi un premier revers l'année dernière, lorsque le juge du tribunal fédéral de San Francisco a jugé que son tweet était "faux" et "imprudent". En conséquence, le jury devra déterminer uniquement si les déclarations ont eu un impact sur le cours des actions de Tesla, si Musk a agi en connaissance de cause et le montant des dommages éventuels.

"Tout est aligné pour une victoire des plaignants ici", a déclaré Minor Myers, qui enseigne le droit des sociétés à l'Université du Connecticut. La décision du juge Edward Chen en mai signifie que les actionnaires "commencent avec des coureurs sur la base", a-t-il dit.

Un avocat de Musk, ainsi que de Tesla et de plusieurs administrateurs qui sont également défendeurs, a refusé de commenter. Ils ont nié que les déclarations de Musk aient violé la loi. Ils soutiendront au procès que le prix des actions a augmenté parce que Musk a révélé qu'il envisageait à l'époque de privatiser Tesla. Ses conversations avec des investisseurs saoudiens lui ont fait croire que le financement de l'opération était décroché.

Eduard Korsinsky, un avocat qui représente le groupe d'investisseurs qui ont allégué des milliards de dollars de pertes, a qualifié le dossier d'"exceptionnellement solide".

Le procès est une chance pour Musk de prendre la barre pour se justifier en convainquant un jury qu'il était véridique lorsqu'il a tweeté le 7 août 2018, "J'envisage de privatiser Tesla à 420 $. Financement décroché." Dans un autre tweet le même jour, il a écrit : "Le soutien des investisseurs est confirmé."

Les actions de la société ont grimpé en flèche, puis ont chuté à nouveau après le 17 août 2018, lorsque le New York Times a rapporté que le financement de l'offre de privatisation était "loin d'être décroché."

Tesla et Musk ont conclu un règlement avec la Securities and Exchange Commission en 2018, niant tout acte répréhensible. Musk a renoncé au poste de président de Tesla et a accepté de laisser un avocat de la société passer au crible certains de ses tweets. Dans une affaire distincte, il a demandé à une cour d'appel de New York de mettre fin à la surveillance par Tesla de son discours en ligne.

UN PARI RARE

La plupart des chefs d'entreprise évitent les risques de témoigner sous serment, mais Musk a porté plusieurs affaires devant les tribunaux et s'est soumis à un contre-interrogatoire, bien qu'aucune n'ait été intentée en vertu de la loi fédérale sur les valeurs mobilières.

En 2019, il a gagné un procès en diffamation devant un jury californien pour avoir diffamé un explorateur de grottes qu'il avait qualifié de "pédophile" dans un tweet. L'année dernière, il a remporté un procès devant la Cour de chancellerie du Delaware à la suite d'allégations d'actionnaires de Tesla selon lesquelles il aurait contraint le conseil d'administration de Tesla à acheter SolarCity, un fabricant de panneaux solaires pour toitures. Les actionnaires de Tesla avaient demandé des milliards de dollars de dommages et intérêts et ils ont fait appel.

L'année dernière également, il a passé des mois à mener une bataille perdue d'avance pour se dégager de son accord d'achat de Twitter et il a défendu sa rémunération de 56 milliards de dollars pour Tesla lors d'un procès sans jury. Ces deux procès se sont déroulés devant le même tribunal du Delaware et une décision est attendue dans le courant de l'année sur sa rémunération.

Le procès de la semaine prochaine devrait durer environ trois semaines. Les parties pourraient toutefois régler leurs différends à tout moment, même au milieu du procès ou sur les marches du palais de justice.

Il serait inhabituel que l'affaire aille jusqu'à un verdict. Des centaines de recours collectifs en matière de valeurs mobilières aux États-Unis ont été déposés chaque année depuis que les lois actuelles régissant ces affaires sont entrées en vigueur en 1996, mais seuls 15 d'entre eux ont abouti à un verdict, selon le cabinet d'avocats Wolf Popper.

Environ la moitié sont rejetées pour non-respect de la loi sur les valeurs mobilières et la plupart des autres sont réglées.

"Ce genre d'affaires va rarement jusqu'au procès. En partie parce que vous mettez toute la détermination du résultat entre les mains d'un groupe d'étrangers", a déclaré Kevin LaCroix, un avocat chevronné spécialisé dans l'assurance des administrateurs et des dirigeants qui blogue sur la responsabilité des dirigeants.

Si les actionnaires finissent par avoir gain de cause et par obtenir des dommages et intérêts, il leur faudra probablement des années avant de les percevoir en raison de la procédure d'appel.

Par exemple, les actionnaires de Household International, un créancier appartenant maintenant à HSBC, ont gagné au procès en 2009, mais les appels ont traîné en longueur jusqu'à ce qu'il soit réglé en 2016 pour 1,575 milliard de dollars, l'une des plus grandes victoires pour des actionnaires dans une affaire de valeurs mobilières.

"Même si les plaignants gagnent, ils s'exposent à des appels qui pourraient durer très longtemps", et potentiellement aller devant la Cour suprême des États-Unis, a déclaré Ann Lipton, professeur de droit à Tulane.