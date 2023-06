Neuralink, la société de Musk, évaluée à environ 5 milliards de dollars malgré un long chemin vers la commercialisation

Neuralink, la start-up d' Elon Musk spécialisée dans les implants cérébraux, évaluée à près de 2 milliards de dollars lors d'une levée de fonds privée il y a deux ans, vaut aujourd'hui environ 5 milliards de dollars, d'après les transactions boursières privées décrites à Reuters par cinq sources au fait du dossier.

Certains achats effectués par des investisseurs optimistes ont fait grimper la valorisation au cours des derniers mois, avant l'annonce par Neuralink, le 25 mai, de l'approbation par les autorités de régulation américaines d'un essai sur l'homme de sa puce cérébrale, ont déclaré les sources.

Les experts ont déclaré qu'il faudrait plusieurs années à Neuralink pour décrocher l'autorisation d'utilisation commerciale. Kip Ludwig, ancien directeur de programme pour l'ingénierie neuronale à l'Institut national américain de la santé (NIH), a déclaré qu'il s'attendait "avec optimisme" à ce que Neuralink mette au moins dix ans de plus pour commercialiser son implant cérébral. L'entreprise est également confrontée à d'autres défis, notamment des enquêtes fédérales sur sa gestion de la recherche sur les animaux.

Après l'approbation de l'essai, les actions de Neuralink ont été vendues à des investisseurs privés ces derniers jours à une valeur de 7 milliards de dollars, ce qui équivaut à 55 dollars par action, selon un courrier électronique consulté par Reuters. Reuters n'a pas pu établir si le vendeur a trouvé des acheteurs pour ce prix. Le courriel citait l'approbation de l'essai clinique par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis comme raison pour laquelle l'opération était plus intéressante.

Les dirigeants de Neuralink et M. Musk n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

M. Musk a exprimé de grandes ambitions pour Neuralink, affirmant que sa puce permettrait aux personnes en bonne santé comme aux handicapés de se rendre dans des établissements de proximité pour y subir des interventions chirurgicales rapides afin de traiter l'obésité, l'autisme, la dépression et la schizophrénie. Il envisage même leur utilisation pour la navigation sur le web et la télépathie. Un cadre de Neuralink a récemment fait part d'objectifs à court terme plus modestes, comme aider les patients paralysés à communiquer par le biais d'un texte informatisé sans avoir à le taper.

Les transactions boursières, qui représentent une valeur d'environ 5 milliards de dollars, ont été effectuées par des actionnaires tels que les employés et les premiers bailleurs de fonds de la société, plutôt que par Neuralink qui a vendu de nouvelles actions à des investisseurs. Ces transactions dites secondaires sont un indicateur imparfait de la valeur d'une entreprise ; leur volume est faible et elles ne font pas l'objet d'un consensus plus large sur le marché, comme c'est le cas lors d'une levée de fonds ou d'une introduction en bourse.

L'augmentation de la valeur de Neuralink dans les transactions secondaires contraste fortement avec celle d'autres startups. Selon le fournisseur de données Caplight, environ 85 % des entreprises en phase de pré-introduction en bourse sont actuellement évaluées dans les transactions secondaires avec une décote moyenne de 47 % par rapport à leur dernier cycle de financement.

Lors de sa dernière levée de fonds connue, en 2021, Neuralink a levé 205 millions de dollars pour une valorisation d'environ 2 milliards de dollars, selon le fournisseur de données Pitchbook.

La plupart des récentes ventes d'actions ont été réalisées auprès d'investisseurs relativement modestes, qui cherchent davantage à s'approprier une part d'une entreprise détenue par Musk qu'à en examiner minutieusement l'évaluation. Le montant maximum demandé pour les actions de Neuralink mises en vente à une valeur de 7 milliards de dollars n'était que de 500 000 dollars, selon l'e-mail consulté par Reuters.

Sim Desai, directeur général de Hiive, une plateforme en ligne où les actions sont échangées, a déclaré que la demande d'actions Neuralink était "énorme". Il a évalué la valeur que les acheteurs sont prêts à payer à environ 4,5 milliards de dollars.

Certains experts biomédicaux sont sceptiques. Arun Sridhar, scientifique et entrepreneur spécialisé dans la neuromodulation, a qualifié la valorisation de Neuralink de "farfelue", compte tenu de l'état d'avancement du développement clinique de l'implant cérébral.

"Une étude visant à évaluer la sécurité et la tolérabilité ne peut en aucun cas justifier une évaluation de 5 milliards de dollars", a déclaré M. Sridhar, qui a participé au lancement de Galvani Bioelectronics, un développeur d'implants soutenu par GSK Plc et Verily Life Sciences, une société d'Alphabet Inc. Galvani n'est pas un concurrent de Neuralink car ses implants en cours de développement seront installés dans une artère de la rate pour aider à traiter la polyarthrite rhumatoïde, plutôt que dans le cerveau.

ENQUÊTES

Selon Reuters, la FDA a initialement rejeté l'an dernier la demande d'essai sur l'homme présentée par Neuralink, en invoquant des raisons de sécurité. Même après avoir décroché l'approbation, l'entreprise est confrontée à plusieurs défis.

Neuralink a fait l'objet d'un examen minutieux de la part des parlementaires américains après que Reuters a rapporté en mai que son conseil d'administration chargé de la recherche sur les animaux pourrait avoir enfreint la réglementation sur les conflits d'intérêts. Les employés de Neuralink qui siégeaient à ce conseil, qui veille au bien-être des animaux testés, auraient également pu bénéficier du développement rapide de l'implant. Les actions de Neuralink détenues par certains de ces employés ont vu leur valeur augmenter d'environ 150 % en l'espace de deux ans, d'après les transactions secondaires.

Le service du ministère américain de l'agriculture chargé de l'application de la loi a enquêté sur Neuralink en raison d'éventuelles violations de la législation sur le bien-être des animaux. L'an dernier, des employés de Neuralink ont déclaré à Reuters que la société précipitait et bâclait des opérations chirurgicales sur des singes, des porcs et des moutons, entraînant la mort d'un nombre d'animaux bien plus élevé que nécessaire, car M. Musk faisait pression sur son personnel pour obtenir l'approbation de la FDA.

Le ministère des Transports mène une enquête distincte pour déterminer si Neuralink a transporté illégalement des agents pathogènes dangereux sur des puces retirées de cerveaux de singes sans mesures de confinement appropriées.

Ni Musk ni Neuralink n'ont répondu aux multiples demandes de commentaires sur les enquêtes ou les rapports de Reuters. (Reportage de Rachael Levy et Marissa Taylor à Washington, D.C. et de Krystal Hu à New York ; rédaction de Greg Roumeliotis et David Gregorio)