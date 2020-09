Elon Musk Nationalité : Américaine Date de naissance : 28/06/1971 Principales sociétés : Tesla, Inc. Biographie : Founder of 7 different companies, among them: Tesla, Inc., PayPal, Inc. and The Boring Co. Elon Reev » Lire la suite Tesla lance une augmentation de capital de 5 milliards de dollars 0 01/09/2020 | 17:10 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Tesla a annoncé mardi sa plus importante augmentation de capital depuis son entrée en Bourse, le constructeur de véhicules électriques cherchant à tirer profit de l'intérêt grandissant de Wall Street pour lever jusqu'à 5 milliards de dollars (4,2 milliards d'euros), qui lui permettront d'alléger de futures pressions sur la dette. Afin d'attirer de nouveaux investisseurs, Tesla a divisé lundi par cinq le nominal de son action dont la valeur a été multipliée par six depuis le début d'année. La mise en vente d'actions nouvelles annoncée ce mardi intervient alors que le groupe américain cherche à augmenter massivement la production de ses modèles existants et à construire de nouvelles usines près de Berlin, en Allemagne, et d'Austin, au Texas. L'entreprise prévoit également de lancer de nouvelles gammes de véhicules, dont un semi-remorque Tesla Semi et son pick-up aux lignes futuristes Cybertruck. Tesla compte utiliser le produit de l'offre pour renforcer son bilan et pour les besoins généraux de l'entreprise. Craig Irwin, un analyste de Roth Capital Partners, n'est pas surpris par cette augmentation de capital. "Ils auront besoin d'argent pour les installations en cours de construction et pour d'autres initiatives", a-t-il dit. Dix grandes banques, dont Goldman Sachs, Bank of America Securities, Citigroup et Morgan Stanley, sont chargées de l'opération, a fait savoir le constructeur dans un document, sans donner de date limite pour sa réalisation. Analyste chez Morningstar, David Whiston a déclaré qu'il restait à voir la somme que Tesla serait en mesure de réellement lever. Fin juin, la société disposait de 8,6 milliards de dollars de liquidités. "Je peux comprendre que Tesla profite de la hausse incroyable du titre mais ils n'ont pas besoin de cet argent pour le moment", a déclaré David Whiston. A Wall Street, le titre reculait de 0,35% vers 14h55 GMT après avoir grimpé d'environ 8% dans les échanges avant l'ouverture des marchés américains. Avec une capitalisation boursière qui avoisine les 465 milliards de dollars, Tesla est devenu en juillet le premier groupe automobile au monde en termes de valorisation et la fortune personnelle de son fondateur et directeur général Elon Musk dépasse les 100 milliards de dollars. Elon Musk avait assuré à plusieurs reprises l'année dernière que Tesla n'aurait pas besoin de lever de fonds pour ses coûteux projets de développement ou pour rembourser la dette. (Version française Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey) par Akanksha Rana et Tina Bellon Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BANK OF AMERICA CORPORATION -0.12% 25.71 -26.92% TESLA, INC. -4.67% 475.05 495.61% 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Dernières actualités sur Elon Musk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Suiv.