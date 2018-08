Tesla : le titre gagne près de 10% malgré des pertes creusées

Le constructeur automobile Tesla, fondé et dirigé par le fantasque Elon Musk , a fait état, ce jeudi, de pertes deux fois plus importantes au deuxième trimestre 2018 qu'à la même période en 2017 : le résultat net de l'entreprise est ainsi négatif de 717 millions de dollars au 30 juin, contre 336 millions un an plus tôt.Ce résultat correspond à une perte par action de 4,22 dollars, contre 2,04 dollars au deuxième trimestre 2017 (3,06 dollars en base ajustée vs 1,33 dollar).Le chiffre d'affaires de Tesla est en revanche mieux orienté, à un peu plus de 4 milliards de dollars, contre 2,7 milliards à la même période en 2017. Le constructeur a ainsi réussi à atteindre son objectif de production de 5.000 unités par semaine à la fin du mois de juin ; il compte par ailleurs réussir à produire 6.000 Model 3 produites toutes les semaines d'ici fin août, et 10.000 'dès que possible'.Une augmentation de la production qui semble être la clé pour afficher de nouveau un bénéfice net. 'Une production totale de 7.000 véhicules par semaine, soit 350.000 véhicules par an, devrait permettre à Tesla de devenir durablement rentable pour la première fois de son histoire', affirme ainsi Tesla.Ainsi, le groupe affirme-t-il viser une rentabilité GAAP pour les deux prochains trimestres de 2018.À New York, en tout cas, le titre Tesla gagne 9,7%. Si les attentes des analystes ont été bousculées (chiffre d'affaires supérieur au consensus, pertes plus creusées qu'attendu, pertes par action plus impressionnantes également...), c'est manifestement l'attitude d' Elon Musk qui a rassuré les investisseurs.Si son comportement avait été particulièrement critiqué en mai dernier lors de la présentation des résultats, il a su se montrer plus humble et habile ce trimestre, présentant même des excuses personnelles aux analystes... et amplifiant, de l'avis de beaucoup, le rebond du titre !Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.