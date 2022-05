Twitter fait la cour aux annonceurs dans un contexte d'avenir incertain sous Musk

Twitter Inc. devra faire face à un public sceptique lorsqu'il présentera ses opportunités publicitaires mercredi soir lors d'un événement à New York, ont déclaré à Reuters trois responsables d'agences publicitaires, alors que les plans de la société de médias sociaux sous la direction du milliardaire Elon Musk restent flous.

Le PDG de Tesla, qui achète Twitter pour 44 milliards de dollars, a tweeté que la plateforme ne devrait pas avoir de publicités afin de pouvoir avoir plus de contrôle sur ses politiques de modération du contenu.

Twitter a dit à ses employés lors de réunions internes du personnel et dans des documents publics que son activité publicitaire et ses autres opérations se poursuivraient normalement jusqu'à la conclusion de l'accord, mais la société n'a pas pu spéculer sur les changements que Musk pourrait apporter.

"Il est comme le fantôme du futur Noël qui plane sur toute cette affaire", a déclaré Mark DiMassimo, fondateur de l'agence de publicité DiMassimo Goldstein, faisant référence à la présentation de Twitter aux annonceurs mercredi. "Quoi que (Twitter) dise, tout le monde veut vraiment savoir comment cela sera dans le futur".

La société de médias sociaux a réalisé 5 milliards de dollars de revenus en 2021, la majorité provenant de la vente de publicités numériques sur son site Web et son application.

La plupart des annonceurs n'ont pas retiré leurs dollars publicitaires de Twitter, mais ils surveillent de près la façon dont Musk pourrait changer la plateforme et son activité, ont déclaré les responsables publicitaires.

"J'aimerais que (Twitter) aborde le sujet et en parle, car il y a beaucoup de curiosité", a déclaré Alex Stone, vice-président senior de la vidéo avancée et des partenariats avec les agences chez Horizon Media.

Lors de la présentation de NewFront, Twitter a annoncé qu'il élargissait ses partenariats avec les sociétés de médias Conde Nast et Essence, qui créeront des programmes vidéo et audio sur Twitter. E ! News lancera une nouvelle émission diffusée en direct sur Twitter pour discuter de séries télévisées telles que The Real Housewives, et Stranger Things.

Les annonceurs pourront acheter des spots publicitaires qui seront diffusés à côté des vidéos des entreprises médiatiques.

Twitter a également annoncé que Fox Sports organisera des émissions d'avant-match en direct sur la plate-forme pour chaque match de la Coupe du monde masculine de la FIFA qui se déroulera cette année au Qatar et pour les Coupes du monde masculine et féminine de 2023. (Reportage de Sheila Dang à Dallas ; Montage de Cynthia Osterman et Chris Reese)