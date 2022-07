Twitter : les résultats de deuxième trimestre déçoivent

Twitter a publié vendredi un chiffre d'affaires et des résultats plus faibles qu'attendu au deuxième trimestre, une déception que le média social explique par les difficultés actuelles du marché publicitaire et le battage suscité par l'offre de rachat d' Elon Musk Contre toute attente, le groupe de San Francisco a fait état ce matin d'une perte nette de 270 millions de dollars sur le trimestre écoulé, à comparer avec un bénéfice net de 66 millions de dollars un an plus tôt.Ramenée par action, la perte atteint 35 cents par action, alors que le consensus visait un profit de 14 cents par titre.Le site a par ailleurs annoncé un chiffre d'affaires en petite hausse de 1% à 1,18 milliard de dollars, contre 1,32 milliard attendu.En raison du bras de fer qui l'oppose à Elon Musk , Twitter a préféré renoncer à établir des prévisions pour le trimestre en cours.Pour mémoire, Twitter a eu gain de cause cette semaine dans sa plainte contre Elon Musk pour violation de contrat de rachat, en obtenant la tenue d'un procès accéléré qui se tiendra au mois d'octobre.Seule bonne nouvelle de la publication, le nombre mensuel d'usagers actifs - un indicateur très suivi de l'activité - a augmenté de 16,6% pour s'établir à 237,8 millions au deuxième trimestre, une progression que le groupe attribue à l'amélioration apportée aux fonctionnalités de ses fils de conversations.'Ces chiffres trimestriels montrent que les indicateurs-clé résistent plutôt bien', réagit un analyste suivant la valeur.Le titre Twitter perdait plus de 2% dans les transactions avant l'ouverture à Wall Street.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.