Danone : Oddo confirme son conseil sur le titre

Oddo estime que les investisseurs voient d'un bon oeil l'entrée au capital du fonds Bluebell et surtout la perspective du départ d' Emmanuel Faber combiné avec un changement du mode de gouvernance.' La situation est, à ce stade, très malsaine et pourrait plus faire le jeu de la discorde qui transpire depuis septembre au sein du Board et du Top management dans un contexte qui ne laisse aucune place à ce type de distraction ' indique l'analyste.Suite à ces informations, Oddo confirme son conseil à alléger sur le titre avec un objectif de 50 E.' En admettant qu'ils aient tout misé sur cette campagne, cela leur donne à peine 1% du capital pour faire bouger 1/ un groupe français, 2/ une entreprise à mission, 3/ un CEO qui a augmenté de 50% les BPA depuis 2014 ' rajoute Oddo.L'analyste indique que Bluebell ne fait aucune proposition sur la stratégie du groupe et ses attaques se concentrent sur Emmanuel Faber . ' Cette intrusion de Bluebell peut-elle faire le jeu de la discorde qui transpire au sein du Board et aboutir sur un outcome moins attrayant que ce que le marché pourrait penser '.Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.