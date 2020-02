Danone abaisse ses objectifs 2020 en raison d'investissements accrus et du Covid-19

(Actualisation: précisions sur le coronavirus et sur le plan d'investissement, commentaire des dirigeants, propos d'analyste et réaction en Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'agroalimentaire Danone a abaissé mercredi sa prévision de marge opérationnelle pour 2020, afin de tenir compte de l'impact du coronavirus sur ses activités en Chine et d'un plan d'investissement de 2 milliards d'euros sur trois ans.

Ce nouveau plan d'investissement est destiné à renforcer ses marques et à accélérer ses initiatives en matière de développement durable.

Danone table pour l'année en cours sur une croissance de ses ventes comprise entre 2% et 4% en données comparables, sur une marge opérationnelle supérieure à 15% et sur une croissance du bénéfice net par action récurrent d'environ 5%. Le groupe visait auparavant une croissance organique de 4% à 5% et une marge opérationnelle supérieure à 16% en 2020.

L'épidémie de coronavirus devrait avoir un impact d'environ 100 millions d'euros sur le chiffre d'affaires du premier trimestre, qui est attendu "globalement stable" par rapport à la même période de l'année dernière, a précisé la directrice financière de Danone, Cécile Cabanis, lors d'une conférence téléphonique.

Elle pèsera également sur la marge opérationnelle du premier semestre, a indiqué Danone sans chiffrer cet impact. La Chine est le deuxième marché du groupe, représentant environ 10% de son chiffre d'affaires.

Le pôle Eaux de Danone devrait notamment être pénalisé par la chute des ventes de sa boisson vitaminée Mizone dans le pays. Les ventes de Mizone s'inscrivent en baisse de 50% en février sur un an à cause du coronavirus et les volumes de la marque pourraient également être plus faibles que prévu cet été en raison du décalage des initiatives commerciales initialement prévues en mars, a précisé Cécile Cabanis. Danone s'attend par conséquent à une croissance "très modérée" de la division Eaux sur l'ensemble de l'année.

Dans son pôle de nutrition médicale et infantile, dont les performances très dépendantes du marché chinois, le groupe s'attend à une croissance inférieure à 5% en 2020 après une hausse de 5,8% en 2019, à données comparables.

A la mi-journée, le titre Danone cédait 0,2%, à 67,48 euros. "Le consensus de bénéfice par action pour 2020 devrait être révisé en baisse de 5%", afin de tenir compte de la révision des objectifs du groupe, souligne Oddo BHF.

Hausse de 8% du dividende

Les résultats publiés par Danone en 2019 sont quant à eux "très en ligne" avec les attentes, ajoute le bureau d'analystes.

Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Danone a réalisé un chiffre d'affaires de 25,28 milliards d'euros, en hausse de 2,6%. Le résultat opérationnel courant s'est établi à 3,85 milliards d'euros, en hausse de 8%. Il fait ressortir une marge opérationnelle de 15,2% alors que le groupe visait une marge opérationnelle supérieure à 15%.

Le bénéfice net courant a crû de 9,2%, à 2,51 milliards d'euros. Le bénéfice net courant par action (BNPA) est ressorti à 3,85 euros, en progression de 8,3%.

Le résultat net, part du groupe, s'est contracté de 17,9%, à 1,93 milliard d'euros, en raison d'une dépréciation de goodwill de 109 millions d'euros liée à la participation de Danone dans la société chinoise Yashili et de la comptabilisation d'un produit exceptionnel de 683 millions d'euros en 2018 liée à la cession de la participation du groupe dans le japonais Yakult.

Selon un consensus établi par Factset, le résultat net était attendu en moyenne à 2,38 milliards d'euros, le résultat opérationnel courant à 3,84 milliards d'euros et le chiffre d'affaires à 25,25 milliards d'euros.

La croissance organique a accéléré au quatrième trimestre, pour s'établir à 4,1%, tirée par la nutrition spécialisée et par le retour à une croissance légèrement positive du pôle Eaux. Les ventes de la division de produits laitiers et d'origine végétale (EDP) ont progressé de 1,5% au quatrième trimestre et de 1,1% sur l'ensemble de l'année, tirées par la poursuite d'une croissance soutenue des produits d'origine végétale.

Au bilan, Danone a atteint avec un an d'avance son objectif de désendettement, grâce notamment aux économies générées par son plan 'Protein' (2017-2020). Au 31 décembre 2019, la dette nette de Danone s'élevait à 12,8 milliards d'euros, en baisse de 600 millions d'euros par rapport à 2018. Le ratio dette nette-Ebitda est ressorti à 2,8.

Le conseil d'administration proposera à la prochaine assemblée générale le versement d'un dividende de 2,10 euros par action au titre de l'exercice 2019, contre 1,94 euro pour l'exercice précédent, soit une hausse de 8%.

900 millions d'euros pour réduire les emballages en plastique

Danone a par ailleurs dévoilé mercredi un plan d'investissement de 2 milliards d'euros sur trois ans afin d'adapter le groupe aux nouveaux enjeux environnementaux. Sur ce montant, 900 millions d'euros seront destinés à la transformation des emballages.

"La plupart des grands groupes agroalimentaires n'ont pas jusqu'à présent investi [dans ce domaine, ndlr]. Nous pensons qu'il est temps de le mettre en tête de nos priorités", a souligné Emmanuel Faber, le PDG de Danone, alors que gouvernements et ONG renforcent la pression pour la réduction de l'usage du plastique.

Dans le détail, le groupe entend supprimer d'ici à 2025 tous les pots de yaourts en polystyrène, qui seront remplacés par des pots en PET recyclé, en matériaux biosourcés ou en carton, et n'utilisera plus que du PET recyclé pour ses bouteilles d'eau d'ici 2025 en Europe.

Le groupe prévoit également d'accélérer ses initiatives en matière d'agriculture durable ainsi que sa transformation numérique.

"Ce plan d'investissement d'avenir va permettre d'aligner encore plus étroitement la vision de Danone et la réalité de son action au travers de ses marques, et vient renforcer ma confiance dans la réalisation des objectifs financiers que nous fixons pour le court et le moyen terme", a commenté Emmanuel Faber.

Le groupe a précisé qu'il visait, à moyen terme, une progression du bénéfice net par action courant de 5% à 10% par an, et une croissance organique de ses ventes comprise entre 3% et 5% par an.

