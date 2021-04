Danone confirme ses objectifs 2021 malgré un recul de ses ventes au premier trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste de l'agroalimentaire Danone a confirmé mardi ses perspectives pour 2021, après avoir accusé un repli organique de 3,3% de son chiffre d'affaires au premier trimestre dans un contexte de crise sanitaire persistente.

"Notre performance du premier trimestre est conforme aux attentes et nous maintenons notre prévision de retour à une croissance du chiffre d'affaires en données comparables dès le deuxième trimestre, et de retour à la croissance rentable au second semestre 2021", ont commenté les co-dirigeants de groupe, Véronique Penchienati-Bosetta et Shane Grant, dans un communiqué.

A l'occasion de la publication de ses résultats pour l'année 2020, Danone avait prévenu que le premier trimestre serait "difficile", pénalisé par une "base de comparaison importante" et par des "dynamiques de canaux de distribution adverses".

Le groupe continue également de viser une marge opérationnelle courante pour 2021 "globalement en ligne avec celle de 2020", qui s'était établie à 14%.

Sur les trois premiers mois de 2021, le spécialiste français des produits laitiers a réalisé un chiffre d'affaires de 5,66 milliards d'euros, en baisse de 9,4% en données publiées et de 3,3% en données comparables par rapport à la même période de 2020. Ce repli reflète "à la fois les effets défavorables liés au Covid et la base de comparaison élevée du premier trimestre 2020", a expliqué le groupe.

En outre, le recul du chiffre d'affaires en données publiées est en grande partie dû à des effets de change négatif (-7%), en raison de "la dépréciation de plusieurs devises face à l'euro, notamment aux Etats-Unis, en Amérique latine, en Indonésie, en Turquie et en Russie", a indiqué Danone.

D'après le consensus établi par Factset, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 5,71 milliards d'euros au premier trimestre, soit un repli organique de 2,7%.

Dans le détail, le chiffre d'affaires des produits laitiers et d'origine végétale à l'international et en Amérique du nord a reculé de 6,4% en données publiées et a progressé de 1,6% en données comparables, à 3,15 milliards d'euros. La zone Amérique du Nord a notamment réalisé un "chiffre d'affaires net record malgré une base de comparaison élevée, maintenant un rythme de croissance solide avec notamment les crèmes à café, en forte croissance, et les produits d'origine végétale, en hausse de près de 10%", a souligné Danone.

La branche de nutrition spécialisée, qui regroupe nutrition infantile et médicale, a vu son chiffre d'affaires trimestriel diminuer de 11,8% en données publiées et de 7,7% en données organiques, à 1,72 milliard d'euros. La nutrition infantile a continué d'être "affectée par la contraction des canaux de distribution en Chine, avec une baisse d'environ 45% de la performance des circuits transfontaliers", a expliqué Danone.

La division eaux du groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 790 millions d'euros, en repli de 14,9% en données publiées et de 11,6% en données comparables. Ce segment est "toujours pénalisé par des taux de mobilité des consommateurs encore inférieurs aux niveaux pré-Covid", a indiqué Danone.

Sur le plan de la gouvernance, le groupe est toujours à la recherche de son futur directeur général, suite à l'éviction du PDG Emmanuel Faber le mois dernier.

Danone a traversé en début d'année une crise de gouvernance, qui a abouti au départ d'Emmanuel Faber et conduit certains actionnaires à demander au conseil d'administration une clarification de la stratégie et des status du groupe lors de la prochaine assemblée générale prévue le 29 avril.

