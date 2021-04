Des actionnaires de Danone exigent une clarification sur la stratégie lors de l'AG

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Quelques semaines après la crise de gouvernance chez Danone qui a abouti au départ du président-directeur général, Emmanuel Faber, certains actionnaires demandent au conseil d'administration une clarification de la stratégie et des status du groupe lors de la prochaine assemblée générale prévue le 29 avril, selon l'avis de convocation publié mercredi.

Les sociétés de gestion OFI AM, Mirova et Phitrust, ainsi que les caisses de retraite Ircantec et CAVP entendent questionner chaque administrateur du groupe sur sa vision stratégique "et notamment son avis quant au plan Local First", ainsi que sur le maintien du statut d'"entreprise à mission".

"La récente crise de gouvernance qu'a connue la société Danone a mis en lumière tant des dysfonctionnements de forme que des désaccords de fond existant au sein du conseil d'administration de la société", expliquent ces investisseurs.

"Pour les sujets de fond de cette crise, le conseil d'administration, en votant le départ de M. Emmanuel Faber, alors président-directeur général, a montré son opposition à la manière dont la stratégie était conduite par le président directeur général, mais il semblerait aussi une opposition à la stratégie elle-même", ajoutent-ils.

En réponse "liminaire" à ces questions, le conseil d'administration de Danone réaffirme dans l'avis de convocation son soutien au plan Local First et au statut d'entreprise à mission.

Le conseil estime par ailleurs que la dissociation des fonctions de président-directeur général est le mode de gouvernance le plus adapté pour le groupe, quel que soit le nom du futur directeur ou de la future directrice générale.

