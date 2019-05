Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris - Vendredi 17 mai 2019

0

BILENDIBilendi a affiché un chiffre d’affaires de 7,27 millions d’euros au premier trimestre 2019, en progression de 10,8% comparé à la même période de l’année précédente et de 10,3% à taux de change constant. La croissance est portée par l’international (+15,7%) et intègre l’acquisition de la société Via! sur 2 mois. En France, le chiffre d’affaires accuse une légère baisse de 0,5%,que le spécialiste des technologies et des services digitaux explique « par le poids croissant des contrats multi-pays vendus en France mais facturés de l’étranger ».BOIRONBoiron a demandé à Euronext de suspendre temporairement sa cotation après la publication dans la presse d'une recommandation négative la Haute Autorité de santé (HAS). Cette dernière recommande de ne plus rembourser les 1 200 médicaments homéopathiques. Dans un communiqué commun publié le 16 mai, les trois laboratoires concernés – Boiron, Lehning et Weleda – rappellent que " cet avis préliminaire est protégé par la plus stricte confidentialité et réservé aux seuls laboratoires concernés " et précisent que " les entreprises du médicament homéopathique n'ont toujours pas reçu cet avis ".DASSAULT AVIATIONL'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de Dassault Aviation a renouvelé pour 4 ans les mandats d'administrateurs de Lucia Sinapi-Thomas, Charles Edelstenne, Olivier Dassault et Éric Trappier . Par ailleurs, le constructeur aéronautique ajoute que son conseil d'administration a renouvelé Éric Trappier comme PDG pour la durée de son mandat d'administrateur et Loïk Segalen comme directeur général délégué pour la durée des fonctions du PDG.ESSILORLUXOTTICALes deux résolutions présentées par Phitrust et Comgest pour l'élection de deux nouveaux administrateurs indépendants d'EssilorLuxotitca n'ont pas été adoptées. Mais, avec un taux de participation de 75%, les scores obtenus par la résolution A pour la nomination de Wendy Lane (43,7%) et par la résolution B pour Jesper Brandgaard (35%) sont un signe positif et permettent de tirer des conclusions éclairantes, estiment les deux sociétés de gestion dans un communiqué.FONCIERE INEAFoncière INEA a annoncé avoir loué ses trois principales ventes en l'état futur d'achèvement (VEFA) à livraison 2019, plusieurs mois avant leur achèvement. Les trois immeubles de bureaux de l'ensemble Wooden Park, situé sur la zone aéroportuaire de Mérignac (33), ont été intégralement loués à un établissement bancaire français de premier plan pour une durée de six ans fermes.MAUNA KEA TECHNOLOGIESMauna Kea Technologies a programmé 17 présentations soutenant le Cellvizio au cours de la Digestive Disease Week (DDW) Conference, qui se tiendra du 18 au 21 mai 2019 à San Diego aux Etats-Unis. Ces présentations portent sur l'œsophage de Barrett, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI), les allergies alimentaires, les kystes pancréatiques et d'autres maladies gastro-intestinales. Les études se focalisent sur l'impact potentiel de l'utilisation du Cellvizio dans la prise en charge des patients et l'amélioration des résultats.PHARMAGESTAu 31 mars 2019, le chiffre d'affaires consolidé de Pharmagest a atteint 38,15 millions d'euros, en hausse de 10,29%. En pro forma, à périmètre constant (hors acquisition du Groupe Macrosoft en Italie), le spécialiste de l'informatique officinale affiche une progression de 3,93%. La Division Solutions Pharmacie Europe a progressé de 10,49% à 29,41 millions d'euros. La Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux a augmenté de 2,84% à 4,65 millions d'euros.RENAULTLe nouveau conseil d'administration de Nissan, sera composé de 11 personnes, dont sept seront des administrateurs externes indépendants. Ainsi, on apprend que Thierry Bolloré, Directeur général du Groupe Renault, entre au conseil d'administration de Nissan. Par ailleurs, Jean-Dominique Senard, actuellement Président du Groupe Renault y conserve sa place.SENSORIONSensorion sera présent lors d'une lecture plénière au congrès " European Histamine Research Society " qui se tient à Cracovie en Pologne du 15 au 18 mai 2019. Contrairement aux antihistaminiques standards, antagonistes des récepteurs H1, ayant un effet sédatif qui sont utilisés dans le traitement des vertiges, Seliforant (SENS-111) est un antagoniste des récepteurs H4, une nouvelle classe de médicament pour l'indication vestibulaire.SPINEWAYLa medtech Spineway annonce la levée des conditions suspensives et confirme sa prise de participation au capital d'Integral Medical Solutions (IMS), société holding de tête d'un groupe de sociétés dans le secteur de la santé fortement investi dans la gestion d'hôpitaux en Amérique Latine et en Afrique. Avec cette prise de participation, Spineway opère une transformation majeure de son modèle économique. En effet, cette première étape vers une intégration verticale d'envergure formera un nouvel ensemble pesant plus de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la base des données 2018.SUPERSONIC IMAGINESuperSonic Imagine a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord avec Verasonics, Inc. mettant fin aux différentes procédures judiciaires entre les sociétés et le retrait de la plainte déposée par Verasonics, Inc. auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district occidental de Washington. SuperSonic Imagine poursuit la commercialisation de ses produits novateurs, Aixplorer et Aixplorer MACH, exploitant sa technologie d'élastogra.VALLOURECVallourec a dévoilé une perte nette, part du groupe, de 90 millions d’euros au premier trimestre contre une perte de 170 millions d’euros, un an auparavant. Le résultat brut d’exploitation s’est amélioré, passant de – 5 millions d’euros à 67 millions d’euros. Les profits bénéficient d’un chiffre d’affaires en progression de 19% à 1,025 milliard d’euros. Il est en hausse de 17 % à taux de change constants.VINCIVinci Energies, via sa filiale Eitech, entreprise suédoise spécialisée dans les installations électriques, a signé un contrat avec le consortium NCC Sverige AB et Wayss & Freytag Ingenieurbau AG, portant sur l'ensemble des installations techniques du projet de la gare de Korsvägen, à Göteborg. Ainsi, le projet comprend une gare souterraine pour les lignes de banlieue, avec environ 3,2 kilomètres de voies et une nouvelle gare souterraine au centre de Göteborg. Le montant de contrat s'élève à 50 millions d'euros.