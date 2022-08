Nordstrom abaisse ses prévisions annuelles dans un contexte de forte inflation

La chaîne américaine de grands magasins Nordstrom a abaissé ses prévisions annuelles dans un contexte d'inflation élevée qui affecte la demande. L'action chutait d'environ 10% dans les transactions après la clôture de Wall Street. Le distributeur américain haut de gamme a dévoilé un bénéfice net de 126 millions de dollars pour le deuxième trimestre (contre 80 millions) et un BPA de 0,77 dollar (contre 0,49 dollar).Le chiffre d'affaires, qui ressort à 4,095 milliards de dollars, a bondi de 12 % par rapport à la même période de l'exercice 2021, dépassant les niveaux de ventes pré-pandémique."Bien que nos résultats trimestriels ont été conformes à nos précédentes perspectives, le trafic et la demande des clients se sont considérablement ralentis à partir de la fin juin, principalement chez Nordstrom Rack. Nous ajustons nos plans et prenons des mesures pour naviguer dans cette dynamique à court terme, notamment en alignant les stocks et les dépenses sur les tendances récentes, et nous restons confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs stratégiques et financiers à long terme", a déclaré le président-directeur général Erik Nordstrom Nordstrom a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice par action, qui se situent désormais entre 2,45 et 2,75 dollars, contre 3,38 à 3,68 dollars précédemment.