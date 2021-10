KKR : nomination d'Evan Spiegel au conseil d'administration

Le groupe a annoncé la nomination d' Evan Spiegel au conseil d'administration de KKR. Sa nomination portera le nombre d'administrateurs indépendants à onze sur un total de quinze sièges au conseil d'administration. Evan Spiegel est le cofondateur et patron de Snap.Les autres administrateurs indépendants de KKR sont Adriane Brown (associée directrice de Flying Fish Partners), Mary Dillon (présidente exécutive d'Ulta Beauty), Joseph Grundfest (professeur de droit à Stanford et ancien commissaire de la Securities and Exchange Commission), Arturo Gutiérrez (président-directeur général d'Arca Continental, S.A.B. de C.V.), John Hess (administrateur et chef de la direction de Hess Corporation), Dane Holmes (président-directeur général et cofondateur d'Eskalera Inc.), Xavier Niel (vice-président et directeur de la stratégie d'Iliad), Patricia Russo (ancienne directrice générale d'Alcatel-Lucent), Thomas Schoewe (ancien directeur financier de Walmart) et Robert Scully (ancien membre du bureau du président de Morgan Stanley).Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.