Axel Springer Gesellschaft fuer Publizistik GmbH & Co. Axel Springer Gesellschaft fuer Publizistik GmbH & Co. Publishing: Newspapers Consumer Services Axel Springer Gesellschaft für Publizistik GmbH & Co. operates as a holding company with interest in publishing services. Its main operating company, Axel Springer AG, provides publishing and marketing services. The company is headquartered in Berlin, Germany.

Directeur Général