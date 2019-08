La valeur du jour à Wall Street - ESTEE LAUDER rayonne à Wall Street

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Estée Lauder bondit de 8,12% à 193,82 dollars à la mi-séance après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes au titre de son quatrième trimestre fiscal 2019 (clos fin juin) et dévoilé des perspectives enthousiasmantes pour l’ensemble de son exercice en cours. "Il est important de souligner que les résultats de cette année couronnent une décennie remarquable de réalisations stratégiques et opérationnelles", a déclaré Fabrizio Freda , président directeur général.Ainsi, le spécialiste américain des produits pour la peau et des cosmétiques a publié sur les trois derniers mois un bénéfice net de 157 millions de dollars au quatrième trimestre, ou 43 cents par action, contre un bénéfice net de 186 millions de dollars, ou 49 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 64 cents, dépassant le consensus FactSet (53 cents).Pour sa part, le chiffre d'affaires d'Estée Lauder s'est établi à 3,59 milliards de dollars au quatrième trimestre, en hausse de 9% sur un an. Cette performance est également au-dessus des prévisions moyennes du marché (3,53 milliards)."Nous avons terminé l'année avec un quatrième trimestre solide, tiré en grande partie par les mêmes moteurs de croissance que nous avons eus tout au long de l'année", a commenté Fabrizio Freda "Depuis le lancement de notre stratégie actuelle en 2009, nous avons diversifié et renforcé notre société, créant ainsi une base solide pour poursuivre notre croissance", a-t-il ajouté.En outre, Estée Lauder a réjoui les investisseurs du côté de ses perspectives.Pour son premier trimestre fiscal 2020, le groupe vise une croissance de ses ventes de 9 à 10% (consensus : +6,5%). Enfin, pour l'ensemble de son exercice fiscal 2020, la société table sur une croissance de ses ventes de 7 à 8% (consensus : +6,4%).